Urso: “Sottovalutate le ricadute della nascita di Stellantis sugli stabilimenti italiani”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso è tornato a parlare della situazione dell’industria automobilistica del nostro paese soffermandosi in particolare su Stellantis. Il Ministro ha detto che in Italia è stata probabilmente sottovaluata la nascita del gruppo automobilistico e le ricadute sul settore nel nostro paese specie per quello che riguarda i siti produttivi presenti sul nostro territorio.

Adolfo Urso condivide le preoccupazioni delle opposizioni su Stellantis

Urso ha detto di condividere le preoccupazioni delle opposizioni ricordando però che la nascita di Stellantis è avvenuta 4 anni fa e che all’epoca il governo italiano ha probabilmente sottovalutato gli effetti della fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA groupe. Secondo l’esponente del governo in carica il precedente esecutivo non ha pensato alle ricadute occupazionali che tale operazione avrebbe potuto creare nel nostro paese a differenza di quanto invece fatto dal governo francese. Il Ministro in Parlamento ha detto che probabilmente da quel momento in poi le fabbriche italiane che fino ad allora primeggiavano come qualità e produzione hanno iniziato a risentire della riduzione di investimenti effettuata dal gruppo che probabilmente ha causato la situazione in cui adesso versa il settore.

“Non è un caso che, a differenza delle fabbriche francesi, quelle italiane abbiano risentito della mancanza di investimenti negli ultimi quattro anni”, ha detto Adolfo Urso. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha sottolineato che l’impatto sull’indotto è evidente per tutti. Questa situazione ha portato il governo a intraprendere un confronto con Stellantis, il quale si è rivelato non privo di tensioni. Inizialmente, il confronto è avvenuto nel contesto del tavolo dell’industria automobilistica, per poi proseguire in un tavolo specifico sul gruppo Stellantis istituito nel mese di dicembre. Vedremo dunque in proposito che novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni.