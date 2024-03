Alfa Romeo: grande curiosità in tutto il mondo per le sue future auto

Alfa Romeo nei prossimi anni ha in cantiere tante novità. Le sue future auto destano curiosità in tutto il mondo dato che Stellantis intende trasformare la casa automobilistica del Biscione nel suo brand premium globale. Tra meno di un mese conosceremo il SUV compatto Milano e capiremo quella che è la strategia di design intrapresa dal marchio milanese. A seguire nel 2025 e nel 2026 le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia ci offriranno un primo spunto di quello che sarà il futuro del Biscione che lancerà auto fatte appositamente per fare bene non solo in Europa ma in tutto il mondo con l’obiettivo di conquistare i principali mercati premium come stati Uniti e Cina.

Oltre ad Alfa Romeo Milano, Giulia e Stelvio forse anche un E-SUV e l’erede di Giulietta

Queste al momento sono le auto sicure. Poi si parla di un Alfa Romeo E-SUV che sarà una sorta di Ferrari Purosangue del Biscione fatto per conquistare i principali mercati del mondo e di una berlina compatta erede di Giulietta che potrebbe fare molto bene in Europa ed essere prodotta a Melfi insieme alla nuova Lancia Delta. Si spera anche nel debutto di una nuova Duetto che potrebbe tornare però come auto in edizione limitata solo per pochi fortunati in stile nuova Alfa 33 Stradale.

Vedremo dunque se con queste novità Alfa Romeo riuscirà nel suo obiettivo di quadruplicare le vendite nel lungo periodo e allo stesso tempo aumentare sempre di più la qualità delle sue proposte come si augura il suo numero uno l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato che dopo aver risollevato il marchio Peugeot spera di ripetere lo stesso risultato anche con la casa automobilsistica del Biscione.