Stellantis: al secondo dibattito annuale del Freedom of Mobility Forum intervengono i giovani

Novità per questa edizione 2024 del “Freedom of Mobility Forum”: studenti provenienti da tre importanti università di Africa, Europa e Nord America si uniranno al dibattito e presenteranno le loro ricerche e punti di vista sulla questione: “Come farà il nostro pianeta a soddisfare le esigenze di mobilità di 8 miliardi di persone? “. Poiché le decisioni prese oggi hanno un impatto sull’ambiente per le generazioni a venire, era essenziale che il Consiglio del Forum includesse queste generazioni più giovani nella discussione.

Al Freedom of Mobility Forum studenti provenienti da tre importanti università di tre continenti ospiteranno temi di dibattito

Il Freedom of Mobility Forum è stato avviato da Stellantis come forum aperto al pubblico per ascoltare un ampio spettro di punti di vista. Mentre le nostre società affrontano le sfide della mobilità futura, il secondo dibattito annuale dal vivo promette di essere un incontro di visioni diverse e potenzialmente discordanti. Il dibattito del 3 aprile sarà moderato da un soggetto neutrale e si concentrerà su come i confini planetari potrebbero portare a un ripensamento della libertà di movimento, dal punto di vista tecnologico, aziendale e dello stile di vita.

Al Freedom of Mobility Forum, un portavoce di ogni scuola introdurrà il tema del dibattito studiato dal proprio gruppo, con il consiglio del proprio insegnante: Gli studenti dell’ENSA Kénitra (Marocco) sono interessati alle questioni ambientali, economiche e tecnologiche delle tre principali fonti di energia utilizzate o previste per i trasporti. Studiano soluzioni tecniche che possano aiutare a evitare l’esaurimento delle risorse e quelle capaci di promuovere un ciclo di vita più responsabile dei prodotti, dall’estrazione delle risorse fino alla fine della vita del prodotto. Professore: dottor Ismaïl Lagrat

Gli studenti della Heller School for Social Policy and Management della Brandeis University (Stati Uniti) studiano il legame tra le decisioni prese in materia di mobilità, guidate dalle sfide del cambiamento climatico, dell’equità e della giustizia sociale. La loro ricerca affronta le principali cause di ingiustizia nell’accesso ai trasporti e identifica modi adeguati per migliorare l’equità della mobilità e l’accessibilità per tutti. Professore: Joel Cutcher-Gershenfeld.

Gli studenti dell’HEC Parigi (Francia) mettono in discussione la dipendenza dalla proprietà di veicoli privati ​​nei modelli economici tradizionali e negli usi della mobilità. Esplorano soluzioni alternative e creative in grado di offrire opzioni di mobilità più convenienti, scalabili e sostenibili, più adatte alle questioni sociali e ambientali. Insegnante: François Gemenne.

Anche quest’anno Cecilia R. Edwards, partner di Wavestone, società di consulenza globale, modererà il dibattito del Freedom of Mobility Forum . Modererà la discussione aperta tra i relatori e gli studenti. Il pubblico dell’evento avrà inoltre l’opportunità di interagire direttamente con i relatori durante il dibattito attraverso tre sessioni di domande e risposte dedicate. Ulteriori dettagli sul dibattito online, che durerà due ore, saranno resi noti successivamente.