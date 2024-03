Fiat 500 Hybrid: la versione prodotta in Algeria è ora disponibile per il preordine

A partire da oggi 11 marzo 2024, sarà possibile prenotare la Fiat 500 Hybrid fabbricata in Algeria, grazie alla rete di vendita di Fiat El Djazaïr che copre tutto il paese. La 500 Hybrid rappresenta l’emblema dello stile e del design italiano e, pur avendo subito delle trasformazioni in più di 60 anni, non ha perso la sua essenza originaria. Si tratta della prima vettura ad uscire dalle linee di produzione dello stabilimento Fiat di Orano nato grazie all’accordo tra Stellantis e il governo del paese per la produzione in loco di varie auto della principale casa automobilistica italiana.

Al via i preordini per acquistare la Fiat 500 Hybrid prodotta da Fiat a Orano in Algeria

Questa auto leggendaria ha due opzioni di equipaggiamento: Fiat 500 Hybrid “CULT” e 500 Hybrid “DOLCE VITA”. Ha un motore a benzina 1.0L da 70 CV, e con la tecnologia “Mild Hybrid” offre una guida agile e un’ecologia sostenibile, abbassando consumi ed emissioni di CO 2 fino al 20 per cento.

Questa city car dotata di tutti i comfort, con 7 airbag, ABS ed ESP, si potrà prenotare nei colori Rugiada Green e Gelato White, presso la rete di vendita FIAT in Algeria dal 11 marzo 2024 e sarà disponibile per i consumatori anche con attraverso finanziamenti in collaborazione con BNP Paribas El Djazaïr e Bank Al Baraka Algeria, rendendo così più facile per molti appassionati di auto accedere alla nuova Fiat 500 Hybrid made in Algeria.

Per conoscere nel dettaglio le condizioni, i termini e l’idoneità dei finanziamenti, si può andare direttamente negli showroom FIAT o nelle sedi dei nostri partner di banche. Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza della nuova city car ibrida da parte dei clienti di Fiat in Algeria.