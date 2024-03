Stellantis sale al 33esimo posto nella Top 100 del FTSE Diversity and Inclusion Index

Stellantis ha perseguito l’uguaglianza di genere e la diversità e l’inclusione da quando è nata tre anni fa, raggiungendo il 33esimo posto nel FTSE Diversity and Inclusion Index nel 2023, con un balzo di 55 posizioni rispetto all’anno precedente. In tre anni, le donne in ruoli di leadership sono passate dal 15 per cento al 30 per cento a livello mondiale, e l’Azienda si avvicina all’obiettivo del 35% stabilito nel piano Dare Forward 2030.

Stellantis: nel 2023, le donne hanno rappresentato il 42% delle nuove assunzioni nel top management e il 31% a livello generale

Le donne sono il 21 per cento dei dipendenti a livello mondiale del gruppo automobilistico, ma occupano il 24 per cento dei ruoli dirigenziali (senior vice president e vice president positions), con la meta di arrivare al 27 per cento entro la fine dell’anno. Nel 2023 le donne sono state il 31 per cento delle nuove assunzioni totali, con una percentuale che arriva al 42% per i ruoli di top management, e il 15 per cento in più di donne nei posti di vertice nella produzione. Questo mostra l’impegno costante di Stellantis a trovare i migliori talenti femminili, essenziali per la crescita dell’Azienda.

La sfida è quella di valorizzare e sviluppare le potenzialità femminili in tutti i ruoli dell’Azienda, in un settore dove le donne sono state sempre poco presenti. Stellantis persegue questa strategia a livello mondiale, appoggiando ad esempio il lavoro del Business Resource Group “Women of Stellantis”, che organizza importanti progetti in tutto il mondo.

La strategia di sviluppo del talento femminile all’interno di Stellantis integra altre iniziative globali di diversità e inclusione portate avanti sin dalla nascita dell’azienda. Tali iniziative riguardano in particolare la formazione delle donne per leadership e posizioni di responsabilità, la firma dei “Women’s Empowerment Principles” delle Nazioni Unite, campagne di formazione volte ad eliminare i pregiudizi di genere nonché meccanismi volti a garantire l’equità nel reclutamento e nella selezione dei profili fasi.

In Stellantis dunque si grande importanza alla responsabilità etica, al fine di garantire una mobilità sostenibile per i nostri clienti, i nostri dipendenti e il nostro pianeta. Nell’ambito del pilastro CARE del piano strategico Dare Forward 2030, il gruppo automobilistico punta a raggiungere il 35% delle posizioni dirigenziali ricoperte da donne entro il 2030.