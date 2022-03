Women of Stellantis: ecco le novità sul primo Business Resource Group

Arrivano importanti novità per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha celebrato oggi la Giornata internazionale della donna lanciando il Women of Stellantis Business Resource Group, integrato dalle attività regionali dei dipendenti in tutta l’azienda.

Diversità e inclusione sono fondamentali per supportare la spinta dell’azienda verso un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile, riconoscendo i migliori risultati in termini di prestazioni dei dipendenti.

Women of Stellantis: nasce il primo Business Resource Group globale

Xavier Chéreau, Chief Human Resources and Transformation Officer di Stellantis ha dichiarato che quando diversità e inclusione sono presenti in una azienda a tutti i livelli questo rafforza le prestazioni della società e rappresenta meglio le esigenze dei clienti.

La strategia per la diversità e l’inclusione di Stellantis si concentra su azioni globali e regionali organizzate su quattro pilastri: coinvolgimento, apprendimento e consapevolezza, marchio del datore di lavoro e voce dei dipendenti.

Stellantis celebra la sua diversificata rete e rappresentanza di dipendenti, riconoscendo al contempo le opportunità per una comunità aziendale più diversificata: Stellantis è una comunità di dipendenti che rappresentano 170 nazionalità in sei regioni. Entro il 2030, Stellantis mira ad avere oltre il 35 per cento dei ruoli di leadership ricoperti da donne. Nel 2021 le donne hanno ricoperto il 24 per cento delle posizioni di leadership globale, con un aumento di quattro punti rispetto alla rappresentanza nelle precedenti società nel 2020.

I Business Resource Group di Stellantis guideranno l’azienda attraverso il suo percorso di diversità e inclusione. Women of Stellantis è il primo gruppo globale di risorse aziendali di Stellantis, risultato della fusione dei due gruppi corrispondenti delle due precedenti società. A livello globale, Women of Stellantis rappresenta e supporta quasi 3 mila membri in 26 paesi.

Women of Stellantis lavoreranno per amplificare gli sforzi dell’azienda per migliorare la rappresentanza e il progresso delle donne e garantire che le voci, le prospettive e l’acume delle donne Stellantis influiscano sulle strategie aziendali e di prodotto e sul successo competitivo dell’impresa.

Le attività commemorative della Giornata internazionale della donna presso Stellantis includono iniziative più intime ospitate a livello regionale ed eventi di riconoscimento dei dipendenti. A livello globale, i dipendenti Stellantis sono incoraggiati a #DriveToInspire, condividendo su piattaforme interne ed esterne messaggi sulle donne, personali o professionali, che li ispirano.

