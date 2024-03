Lancia: il film “Race for Glory – Audi vs Lancia” arriva finalmente nelle sale italiane

Dopo l’uscita in US e Canada a dicembre e l’arrivo in Francia a febbraio, il film approda nelle sale italiane, da giovedì 14 marzo, distribuito da Medusa Film. “Race for Glory – Audi vs Lancia” narra la storia del Team Lancia, guidato da Cesare Fiorio e dal pilota tedesco Walter Röhrl sulla mitica Lancia Rally 037 che conquistò il Campionato del Mondo di Rally del 1983, l’ultima vittoria nella competizione di una macchina a trazione posteriore, contro avversari già provvisti di trazione integrale.

“Race for Glory – Audi vs Lancia” porta in sala l’impresa epica dell’iconica Lancia Rally 037

Riccardo Scamarcio, Volker Bruch e Daniel Brühl sono i principali attori del film. Nel cast anche Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini, Haley Bennett. “Race for Glory – Audi vs Lancia” è un film di Stefano Mordini, scritto da Filippo Bologna, Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio. Una produzione Lebowski con Rai Cinema, coprodotto da Davis Film in collaborazione con Mas S.r.l., prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, coprodotto da Victor Hadida.

Le riprese sono state fatte l’anno scorso in Italia, coinvolgendo luoghi simbolici di Torino, città in cui nasce il marchio Lancia nel 1906, in partnership con Film Commission Torino Piemonte. Tra questi luoghi il grattacielo Lancia, gli uffici di Mirafiori e altre locations di Stellantis tra le quali il Proving Ground di Balocco. Sono state usate anche alcune auto storiche parte del parco auto dell’Heritage Hub di Stellantis tra cui naturalmente l’iconica Lancia Rally 037, una delle 9 auto che hanno ispirato il design delle auto future del marchio.

Conosciuto con il codice di progetto “037”, il modello deriva dalla Beta Montecarlo e incarna appieno lo spirito del marchio, fatto di forme geometriche estreme, unite a un design raffinato e unico, che creano una vettura sempre pronta a superare ogni sfida. L’esordio ufficiale avviene al Salone di Torino del 1982 con la versione stradale, con 200 esemplari prodotti in vista dell’entrata nel mondo del Rally. Contraddistinta da forme “funzionali” e angolose, sia nel frontale che nel posteriore, la Lancia Rally 037 ha una struttura mista, monoscocca e tubolare, che viene “rivestita” con una carrozzeria aggressiva ed elegante insieme, firmata dall’atelier Pininfarina.

Per ottenere la massima efficienza, viene costruita in poliestere con rinforzi in vetroresina, mentre i due cofani, motore e baule, possono essere smontati completamente, così come alcune “appendici” aerodinamiche sul montante e sulla coda, tra cui un evidente spoiler posteriore, la rendono ancora più performante. La natura sportiva degli esterni si rispecchia anche negli interni, minimalisti e razionali, che rappresentano l’essenza della competizione.

La Lancia Rally 037 è una sportiva vera che rappresenta la famosa vittoria di Davide contro Golia: non per niente, dopo quarant’anni, è ancora l’ultima macchina a due ruote motrici che è riuscita a vincere il Mondiale di Rally. Un vero e proprio exploit, che ha elevato il modello nell’Olimpo delle macchine immortali, ottenuto battendo rivali più forti e, soprattutto, provvisti di trazione integrale.

Il 7 ottobre 1983, data indimenticabile nel cuore di tutti gli appassionati delle corse, la Lancia Rally 037 domina al Rally di Sanremo aggiudicandosi, con due gare di anticipo, il quinto Campionato Mondiale Costruttori della sua storia. Un risultato eccezionale per una tappa totalmente “firmata” dal marchio italiano, che aveva ben quattro macchine nelle prime cinque posizioni finali. In poco tempo, la Lancia Rally 037 raggiunge anche il secondo posto nel Mondiale Piloti con Walter Röhrl e il Campionato Europeo ed Italiano con Miki Biasion.

“Con grande orgoglio, grazie al film “Race for Glory – Audi vs Lancia” festeggiamo il trionfo della Lancia Rally 037 al Campionato del Mondo di Rally del 1983 che creò una delle più grandi sfide dello sport, affascinando appassionati in tutto il mondo e diventando un punto di riferimento nella storia sportiva di Lancia. L’impresa, infatti, segnò l’avvio di un periodo d’oro per Lancia, tuttora il marchio con il maggior numero di vittorie nel mondo dei rally.” ha affermato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

“Sono contento di poter festeggiare la storia della squadra Corse Lancia, una squadra solida, composta da piloti, ingegneri e progettisti che con tanta passione hanno realizzato insieme a me delle gesta epiche ottenendo successi memorabili nel corso degli anni: 15 Campionati del Mondo di Rally, tre Campionati del mondo costruttori Endurance, una 1000 miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. E oggi è ancora più rilevante celebrare questa storia nell’anno in cui il marchio Lancia riprende, grazie a Stellantis” ha affermato Cesare Fiorio.