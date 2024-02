Tavares ha guadagnato 518 volte di più del lavoratore medio dell’azienda nel 2023

Nelle scorse ore è stato rivelato quanto ha guadagnato nel 2023 il CEO di Stellantis Carlos Tavares. Nel 2023, il pacchetto salariale dell‘ex CEO di Renault ha registrato un notevole aumento del 56 per cento rispetto al 2022, raggiungendo un valore di 36,5 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un’enorme differenza rispetto alla retribuzione media del dipendente di Stellantis, che nel 2022 si attestava a €76.203, secondo quanto riportato da Reuters.

Fa discutere la differenza di salario tra Carlos Tavares e il dipendente medio di Stellantis

Sta facendo molta impressione il fatto che lo stipendio di Carlos Tavares sia straordinariamente superiore, addirittura 518 volte, rispetto alla retribuzione media dei lavoratori di Stellantis. Stellantis ha dichiarato che il significativo cambiamento nel salario di Tavares tra il 2022 e il 2023 è stato attribuito a un incentivo una tantum. Durante lo sciopero dell’autunno scorso, il sindacato United Auto Workers (UAW) ha sollevato preoccupazioni riguardo agli enormi pacchetti salariali destinati ai CEO delle Big Three. Mary Barra, capo della GM, ha guadagnato circa 30 milioni di dollari, mentre il CEO della Ford, Jim Farley, ha ricevuto un compenso di 21 milioni di dollari nel 2022. Le case automobilistiche non hanno ancora rivelato le retribuzioni dei loro CEO per il 2023.

Come sempre accade in questi casi ovviamente le polemiche relative a queste disparità si sprecano in tutto il mondo. Di queste somme, Stellantis ha già pagato al manager circa 13,5 milioni di euro, mentre i restanti 26 milioni maturati dipendono dal raggiungimento di alcuni obiettivi industriali nei prossimi anni.

L’azienda ha raggiunto tre dei sette traguardi fondamentali per attivare gli incentivi alla trasformazione. Dei tre dei sette traguardi raggiunti per attivare gli incentivi, il primo, ovvero il raggiungimento di un mix di vendite di veicoli a basse emissioni in Europa del 15%, è avvenuto nel 2022, senza che si sia tradotto in un premio in denaro. L’avvio della produzione di motori elettrici nella joint venture dell’azienda con Nidec e il lancio della produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione sono avvenuti entrambi nel 2023, con un profitto di 5 milioni di euro per ciascuno. Dunque questo spiega il motivo di questi maxi bonus per Tavares.

L’anno scorso è stato un altro anno eccezionale per Stellantis, nata dalla fusione nel 2021 tra Fiat Chrysler Automobiles e il rivale francese Groupe PSA. Grazie all’aumento dei prezzi, Stellantis ha registrato un utile netto record di 18,6 miliardi di euro nel 2023, con un incremento dell’11% rispetto al 2022. Il fatturato netto ha toccato un nuovo record di 189,5 miliardi di euro, registrando una crescita del 6%. Nonostante ciò, il margine operativo globale rettificato è sceso leggermente dal 13% al 12,8%, pur mantenendo comunque Stellantis tra le aziende più redditizie al mondo.