Stellantis è l’azienda con il maggior numero di brevetti in Brasile

Stellantis è l’azienda del settore privato e automobilistico con il maggior numero di depositi di domande di brevetto in Brasile effettuate nel 2023, secondo l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI). Nella classifica generale, che elenca i 50 maggiori richiedenti di diritti di proprietà industriale residenti in Brasile, comprese le istituzioni pubbliche, l’azienda occupa il terzo posto, dietro solo a Petrobras e all’Università Federale di Campina Grande (UFCG).

Stellantis ha effettuato 31 depositi in più rispetto al 2022

Secondo l’indagine INPI sui brevetti per invenzione, Stellantis ha effettuato 31 depositi in più rispetto al 2022. In totale, nel corso del 2023 sono state consegnate 58 domande. Questo risultato riflette il progresso di Stellantis verso il diventare una Mobility Tech Company, oltre ad evidenziare la capacità tecnica che il l’azienda ha nel paese per progettare, sviluppare, ingegnerizzare, testare e produrre automobili. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda dispone dell’esperienza di duemila ingegneri nello sviluppo dei prodotti, oltre a 60 laboratori e centri di ingegneria completi.

Toshizaemom Noce, Advanced Engineering Manager di Stellantis, sottolinea che la buona performance dell’azienda in classifica dimostra la sua capacità di trasformare i risultati della ricerca in innovazioni, che rendono Stellantis sempre più protagonista della mobilità sostenibile, sicura e accessibile. “Questo risultato riflette l’essenza della nostra ingegneria di sviluppo in America Latina, dove più di 2mila ingegneri e progettisti cercano quotidianamente, con grande dedizione e creatività, le migliori soluzioni tecniche per i nostri clienti”, afferma Noce.

André Bassetti, supervisore delle finiture interne e dell’ingegneria dell’illuminazione, valuta che “l’analisi metodica del benchmarking, l’attenzione alle lezioni apprese e il coinvolgimento di ciascun membro del team per trasformare le idee in pezzi funzionali è la nostra sfida quotidiana. Le nostre parti di finitura interna hanno un elevato livello di interfaccia con altri sistemi di veicoli, il che significa che anche le sfide e i limiti di questi sistemi ci impongono di pensare fuori dagli schemi, generando soluzioni non ancora presenti sul mercato”.

Gli sforzi per sviluppare nuove tecnologie fanno parte di un intero ecosistema di innovazione, chiamato Bio-Electro, per creare soluzioni per la decarbonizzazione della mobilità. Bio-Electro si basa su tre pilastri: Academy, che copre l’informazione, la formazione e il reclutamento; Lab, per l’incubazione di idee e lo sviluppo dell’ecosistema; e Tech, che è la materializzazione di soluzioni e innovazione.

Le piattaforme Bio-Hybrid e BEV 100% elettriche, ad esempio, sono il risultato del pilastro “Tech”. Basate su tecnologie di propulsione ibrida, che combinano motori termici flex con elettrificazione, le piattaforme Bio-Hybrid serviranno tutti i gruppi di consumatori, e saranno un’espressione concreta della strategia di Stellantis di essere protagonista della mobilità sicura, sostenibile e accessibile in Brasile e nel Sud America. Le attuali domande di brevetto dell’azienda sono direttamente collegate a progetti di mobilità e tecnologia in fase di sviluppo con la prospettiva di essere integrati in prodotti che raggiungeranno il mercato in futuro.