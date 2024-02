Stellantis: nuova struttura organizzativa di vendita in Nord America

Stellantis North America ha annunciato oggi una nuova struttura organizzativa di vendita che focalizza l’attenzione sui due principali canali di vendita – B2B e B2C – semplificando al contempo le responsabilità mentre l’azienda continua la sua storica trasformazione.

Ecco come cambia la struttura di vendita di Stellantis in Nord America

Le seguenti mosse entreranno in vigore dal 1° marzo 2024: Jason Stoicevich sarà nominato Vicepresidente senior per le vendite al dettaglio, responsabile delle vendite negli Stati Uniti e collaborerà con la rete di 2.600 concessionari dell’azienda. Stoicevich supervisionerà la pianificazione e gli incentivi delle vendite, le promozioni delle vendite al dettaglio, le relazioni con i concessionari e le operazioni sul campo. In precedenza è stato presidente di Stellantis Canada. Stoicevich ha trascorso gran parte della sua carriera lavorando a fianco della rete di concessionari in vari ruoli negli Stati Uniti, oltre a ricoprire il ruolo di capo del marchio FIAT per il Nord America.

Jeff Kommor viene nominato vicepresidente senior delle vendite commerciali, responsabile della flotta, del governo e di altre crescenti opportunità di vendita B2B. Kommor è stato in precedenza responsabile delle vendite negli Stati Uniti e da quando è entrato a far parte dell’organizzazione ha ricoperto vari ruoli con responsabilità crescente nell’organizzazione delle vendite negli Stati Uniti.

“In questo periodo di incredibili cambiamenti, stiamo riallineando la nostra organizzazione di vendita in due unità distinte che esploreranno e realizzeranno un potenziale di crescita più profondo sia per il B2B che per il B2C”, ha affermato Carlos Zarlenga, COO, Stellantis North America. “Jeff e Jason sono leader esperti che conoscono la forza dei nostri marchi e il potenziale inutilizzato dei veicoli elettrici che stiamo per lanciare sul mercato”.

“Ho avuto l’opportunità di trascorrere un po’ di tempo con Jason nel mio nuovo ruolo per Stellantis e ne sono rimasto sinceramente impressionato e fiducioso nella sua capacità di far avanzare il nostro lato della vendita al dettaglio”, ha affermato il presidente del National Dealer Council di Stellantis, Kevin Farrish. “Molti dei nostri concessionari hanno lavorato con Jason facilitando la transizione. E il fatto che Jeff continui a essere coinvolto nel processo complessivo raddoppierà di fatto le nostre forze, con una rinnovata attenzione al settore commerciale e alla flotta che, grazie alla sua esperienza, ci aiuterà ad aumentare le quote in quel lato non sfruttato del business.

Stellantis

Jeff Hines ricoprirà la carica di Presidente di Stellantis Canada, dopo essere stato Vice President US Fleet Sales and Operations e in precedenza a capo del marchio Jeep per la regione EMEA, ricoprendo diversi ruoli a supporto del concessionario. rete in diversi Business Center statunitensi.

“Jeff ha una vasta esperienza, dal periodo in cui ha supportato l’organizzazione dei concessionari statunitensi fino al suo mandato con il marchio Jeep, che servirà bene le nostre operazioni canadesi”, ha affermato Zarlenga. “Non vedo l’ora di vedere come si comporterà sfruttando questa esperienza per continuare a far crescere la nostra presenza a nord del confine, soprattutto con l’inizio della nostra offensiva sui veicoli elettrici”.