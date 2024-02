Stellantis: le sue auto elettriche negli USA adotteranno il connettore SAE J3400

Stellantis ha annunciato oggi l’adozione del prossimo connettore di ricarica SAE J3400, a partire da modelli selezionati di veicoli elettrici a batteria (BEV) lanciati in Nord America per l’anno modello 2026.

I veicoli elettrici a batteria (BEV) dei marchi Stellantis in Nord America adotteranno il connettore SAE J3400 proposto, a partire da modelli selezionati nel 2025

“I clienti vincono quando il settore si allinea a standard aperti. Siamo lieti di annunciare il nostro sostegno e l’adozione del connettore SAE J3400, una pietra miliare per tutti i clienti nel percorso verso una ricarica aperta e senza soluzione di continuità”, ha affermato Ricardo Stamatti, SVP di Stellantis Global Energy & Charging. “Il nostro piano strategico Dare Forward 2030 pone i clienti al centro dell’interoperabilità aperta e della libertà di mobilità per tutti. Questo futuro sarà amplificato da IONNA, la nostra joint venture per la ricarica pubblica con altri sei OEM che fornirà una ricarica ad alta potenza leader del settore per tutti i veicoli elettrici a batteria, indipendentemente dal marchio”.

L’annuncio di oggi si basa sulla joint venture Ionna per la rete di ricarica annunciata nel giugno 2023. Stellantis si è unita ad altre sei case automobilistiche leader a livello mondiale per sviluppare una rete di ricarica ad alta potenza con almeno 30.000 punti di ricarica in aree urbane e autostradali in tutto il Nord America entro il 2030. Con l’obiettivo di offrire un’esperienza cliente elevata, la rete utilizzerà l’energia rinnovabile per fornire affidabilità, capacità di ricarica ad alta potenza, integrazione digitale, luoghi attraenti e vari servizi durante la ricarica.

Le stazioni di ricarica saranno accessibili a tutti i clienti BEV e offriranno nativamente sia il sistema di ricarica combinato che i connettori J3400. Si prevede che le prime stazioni di ricarica di questa joint venture verranno aperte nel 2024.