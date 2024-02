Stellantis e vendite in Italia: a gennaio crescono quote e volumi

Tra i dieci modelli più venduti in Italia durante il mese di gennaio, sei sono veicoli dei marchi di casa Stellantis. È quindi un inizio d’anno decisamente interessante per il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, che a fine gennaio conferma una concreta leadership di mercato per ciò che riguarda i confini tricolori.

Secondo quanto espresso dai riscontri forniti da Dataforce, Stellantis a gennaio ha immatricolato oltre 49.000 veicoli in Italia segnando un +13,3% rispetto a quanto proposto a gennaio 2023 nell’ottica di una quota di mercato complessiva salita dello 0,8% fino ad un valore pari ora al 34,7%.

L’iconica, e sempre apprezzatissima, Fiat Panda si piazza al top fra i veicoli più venduti in Italia a gennaio. Tra i veicoli Stellantis presenti nelle prime dieci posizioni dei veicoli più venduti a gennaio 2024 troviamo al terzo posto la Citroën C3 e al quarto la nuova Jeep Avenger. Il quinto posto è appannaggio della Lancia Ypsilon che precede la Peugeot 2008, al sesto posto, e al nono la 208 del Costruttore del Leone.

Particolarmente valida risulta anche la quota di mercato relativa ai veicoli elettrici del Gruppo, con Stellantis che conferma i dati grazie ad un +33,9%. “Un inizio promettente”, come ha ammesso Santo Ficili, Managing Director di Stellantis per l’Italia.

Vediamo, in dettaglio, come si sono comportati i vari marchi Stellantis tra l’inizio e la fine di gennaio 2024.

Fiat è il marchio leader fra quelli della galassia Stellantis durante il mese di gennaio in Italia

Al top fra i marchi Stellantis in questo mese di gennaio 2024 c’è sicuramente Fiat. Il costruttore torinese ha infatti registrato circa 16.000 immatricolazioni complessive, per una quota di mercato nell’ordine dell’11,2%. Il modello Fiat più venduto in Italia a gennaio è la Panda Hybrid, grazie ad un complessivo pari a oltre 11.000 unità immatricolate; ottimi riscontri provengono anche dalla 500 Hybrid che nel Segmento A detiene una quota del 70%. Le Fiat Panda e Fiat 500 rappresentano, in tutta Europa, un vero e proprio benchmark per la mobilità urbana elettrificata.

In relazione al buon andamento delle vendite di elettriche di casa Stellantis, anche la Nuova 500 Elettrica rimane la citycar elettrica più venduta in Italia; assieme alla nuova 600 Elettrica consolidano la leadership del marchio nel comparto dell’utenza privata che guarda alle elettriche grazie ad una quota del 16,1%. Bene anche la Fiat 500X che a fine gennaio ha immatricolato oltre 2.000 unità.

Alfa Romeo stabile in termini di quota di mercato

Appaiono più che buoni anche i riscontri proposti da Alfa Romeo, che a gennaio mantiene una quota di mercato dell’1,4% che rimane la medesima dell’anno precedente. Il Biscione “festeggia” i dati provenienti dall’utenza privata che ha registrato la percentuale di crescita più elevata degli ultimi 8 mesi grazie ad una crescita del 4% rispetto a quanto espresso a gennaio 2023, secondo un dato complessivo che segna un ottimo +22%.

I dati migliori provengono ancora da quanto espresso dalla Alfa Romeo Tonale, al quarto posto in tema di volumi complessivi per un incremento del 41% rispetto a quanto messo in pratica a gennaio 2023. Il C-SUV si è piazzato al secondo posto fra i SUV premium di Segmento C per una quota di mercato, nel Segmento di riferimento, superiore al 6%. Crescono anche le Giulia e Stelvio nell’utenza privata, con incrementi (rispettivamente) del 26% e del 15% rispetto al mese di gennaio dell’anno scorso.

Lancia ha immatricolato circa 4.000 unità della Ypsilon

Continua a mostrare ottime cose anche Lancia, ricadente nel comparto Premium di casa Stellantis insieme ad Alfa Romeo e DS, che con la sola Ypsilon a listino propone un dato di immatricolazioni di poco inferiore alle 4.000 unità durante il mese di gennaio appena trascorso. Un valore che certifica una crescita del 9% rispetto all’anno scorso, per una quota del 2,8% del tutto simile a quella già registrata a inizio 2023. Un valore che stupisce se pensiamo all’anzianità del progetto e alle disponibilità di un listino che soltanto nei prossimi mesi verrà “rimpolpato” dall’arrivo sul mercato della nuova generazione di Lancia Ypsilon.

Citroën rimane fra i marchi più apprezzati fra quelli di casa Stellantis

Fa vedere ottime cose anche Citroën che chiude il mese di gennaio in Italia con una quota di mercato pari al 5,1% fra gli utenti privati. Una quota di mercato che rappresenta il valore più elevato registrato negli ultimi 32 mesi. Allo stesso tempo la quota di mercato complessiva sfiora il 5% (4,7%, per l’esattezza) introducendo una crescita di 0,7 punti percentuali rispetto ai dati espressi a gennaio dello scorso anno.

Fra i modelli del costruttore francese di casa Stellantis più apprezzati in Italia troviamo la C3 che diviene il terzo modello più venduto in Italia, seconda in termini di Segmento di riferimento grazie ad una quota di mercato pari al 15%. Dato che praticamente raddoppia quanto espresso a gennaio 2023.

Jeep Avenger conferma l’ampio apprezzamento del pubblico

Anche a gennaio 2024 si conferma il successo della Jeep Avenger elettrica che rappresenta oggi il veicolo elettrico più venduto in Italia. Una condizione premiante per Stellantis che piazza al top del Segmento B-SUV l’interessante Avenger, anche tenendo in considerazione tutte le varianti di motorizzazioni disponibili a listino.

Nello stesso Segmento di riferimento la Jeep Renegade 4xe, ovvero la variante ibrida plug-in, è al primo posto fra le competitor. Complessivamente, in virtù degli ottimi riscontri espressi anche dalle Jeep Compass, Grand Cherokee e Wrangler, il costruttore americano di casa Stellantis si piazza al sesto posto del mercato italiano grazie ad una quota di mercato del 5,13% in virtù di una consistente crescita rispetto al mese di gennaio del 2023.

Gennaio ha rappresentato un valido avvio d’anno per Peugeot

Ottimi riscontri, fra i marchi Stellantis, provengono dal mese di gennaio di Peugeot che introduce un più che valido incremento delle vendite nei vari Segmenti di mercato in cui agisce il Costruttore del Leone. Peugeot mette quindi in pratica una quota di mercato pari al 5,8% per ciò che riguarda i veicoli, sia per quanto concerne i veicoli commerciali del costruttore francese.

Per quanto riguarda invece i riscontri provenienti dai modelli elettrici, e dai veicoli commerciali di pari unità propulsiva, la quota di mercato ha rappresentato un balzo ancora più consistente grazie ad un valore pari al 6,1% che è frutto di un incremento pari allo 0,7% rispetto al mese di gennaio del 2023. In questo caso a trainare i numeri è stata soprattutto la Peugeot e-208 che è stata apprezzata dal 53% dell’utenza del suo Segmento di riferimento.

Bene Opel, cresce DS

Consolida la propria presenza sul mercato italiano Opel, che registra una crescita della quota di mercato fino al valore attuale del 3,5% secondo un dato in aumento dello 0,9% rispetto al dato di gennaio dello scorso anno (il valore comprende anche i veicoli commerciali del costruttore tedesco).

L’incremento percentuale è stato trainato dalle prestazioni sicuramente interessanti nei Segmenti di riferimento: la Opel Corsa ha permesso di incrementare di un punto percentuale il valore complessivo fra i veicoli di piccole dimensioni, la Opel Mokka ha mostrato invece una crescita piuttosto significativa utile ad aggiungere un validdo +1,7% nel suo Segmento di riferimento mentre la Opel Astra ha garantito un valore in crescita dello 0,8% sempre nel Segmento di riferimento.

DS Automobiles mantiene invariata la quota di mercato fra le vetture durante l’intero mese di gennaio, ovvero secondo un dato pari allo 0,4%. Il dato relativo al mese di gennaio certifica un ulteriore passo in avanti nel programma di crescita del marchio francese nel nostro Paese. L’Italia rappresenta infatti il secondo mercato più ampio per il costruttore francese a livello globale. Dati che comunque ricadono in un processo di crescita del marchio premium di casa Stellantis, già intrapreso durante tutto il 2023.