Stellantis migliora l’esperienza di mobilità personalizzata con l’acquisizione di CloudMade

Stellantis annuncia oggi l’acquisizione del sistema di intelligenza artificiale, dei modelli di machine learning, dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti di CloudMade, uno sviluppatore di soluzioni automobilistiche intelligenti e innovative basate sui big data. L’acquisizione – come asset – supporterà lo sviluppo a medio termine dello STLA SmartCockpit e rafforzerà la strategia software di Stellantis definita nel piano Dare Forward 2030.

L’acquisizione di cloudMade rafforza la strategia software di Stellantis come parte del piano Dare Forward 2030

L’ecosistema AI creato da CloudMade, con GUI integrate, è il punto di riferimento del mercato nel software e nel cloud SDK per la raccolta e l’analisi dei dati automobilistici ed è stato il punto chiave per trasformare l’esperienza dell’utente nell’auto e nella mobilità, nel corso dell’ultimo decennio.

“L’acquisizione delle capacità pionieristiche di intelligenza artificiale di CloudMade accelererà il nostro programma di sviluppo su STLA SmartCockpit e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi fissati dal piano Dare Forward 2030”, ha affermato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “Grazie a questa tecnologia personalizzabile e sfruttando la crescita della nostra flotta di veicoli connessi, creeremo soluzioni di mobilità intelligente in modo più rapido e con maggiore flessibilità, al fine di soddisfare i nostri clienti con un’esperienza a bordo del veicolo e mobile su misura”.

Nell’ambito di questa acquisizione, 44 ingegneri e sviluppatori software di CloudMade, specializzati nello sviluppo di tecnologie AI, si uniranno a Stellantis. “CloudMade è molto soddisfatto di questa transazione”, ha affermato Jim Brown, fondatore e Chief Technical Officer di CloudMade. “Il team non vede l’ora di approfondire il rapporto di lavoro con Stellantis per apportare nuove funzionalità all’abitacolo del veicolo”.

L’architettura di CloudMade aiuta a massimizzare il valore dei dati utilizzando tre approcci di apprendimento: apprendimento personalizzato, che prevede il comportamento di un individuo in una situazione particolare; apprendimento della flotta, che utilizza i dati dei sensori per rilevare e condividere dati del mondo reale; apprendimento di coorte, combinando dati del mondo reale con dati di gruppi di persone che si distinguono per le loro caratteristiche. La tecnologia software di CloudMade supporterà la strategia di Stellantis per sviluppare prodotti di mobilità intelligente e migliorare l’esperienza del cliente con funzionalità personalizzate che renderanno la guida più sicura, la vita più facile e il viaggio più emozionante.

Grazie a questa acquisizione, Stellantis sarà in grado di sviluppare anche funzionalità di navigazione integrate per l’intero customer Journey, rafforzare la riservatezza dei dati, poiché il loro utilizzo per i modelli formativi sarà gestito internamente, riducendo così i rischi di possibile esposizione; e offre kit di sviluppo per la creazione di modelli personalizzati per i suoi sviluppatori di software.