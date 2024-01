Stellantis modifica il gruppo dirigente dell’Europa allargata per essere più competitivo

Stellantis continua ad apportare miglioramenti al proprio orgamigramma con l’obiettivo di essere sempre più competitivo in un settore che diventa ogni giorno sempre più difficile. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livelo globale dal CEO Carlos Tavares da pochi minuti ha annunciato le seguenti modifiche in vigore dal 1° febbraio 2024, per sfruttare ulteriori miglioramenti nelle prestazioni del gruppo automobilsitico nell’Europa allargata.

Stellantis modifica il suo organigramma in Europa per competere in un ambiente sempre più complesso

Philippe Narbeburu viene nominato DS Automobiles Brand Office & Brand Enlarged Europe, e riporterà a Olivier François, CEO del marchio DS Automobiles e a Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis, Enlarged Europe. Sostituirà Sébastien Vandelle e i dettagli riguardanti la sua prossima posizione saranno comunicati in un secondo momento. Bernard Loire, attualmente Chief Commercial Officer di Maserati, viene nominato responsabile di Stellantis Europe 25 Markets, riportando a Uwe Hochgeschurtz e in sostituzione di Philippe Narbeburu.

“Philippe e Bernard sono entrambi leader con una vasta esperienza nel settore automobilistico e comprovata esperienza nello sviluppo dei marchi e nelle operazioni di vendita. Utilizzeranno le loro conoscenze per garantire che i marchi Stellantis continuino ad avere successo nei mercati europei”, ha affermato Uwe Hochgeschurtz. “Vorrei ringraziare Sébastien per il suo contributo allo sviluppo del marchio DS Automobiles in Francia e in Europa e gli auguro il meglio per il suo nuovo incarico” ha concluso il dirigente del gruppo automobilistico che in questa maniera intende estendere ulteriormente la propria eladership nel mercato auto del vecchio continente.