Stellantis annuncerà nuovi investimenti in Brasile a febbraio

Con la presentazione del programma Mover per il settore automobilistico e la risoluzione della controversia sul rinnovo degli incentivi fiscali nel Nordest, Stellantis è pronto a compiere il prossimo passo significativo nel territorio. Il nuovo Chief Operating Officer (COO) dell’azienda in Sud America, Emanuele Cappellano, ha anticipato che il produttore renderà noto un nuovo ciclo di investimenti entro la fine di febbraio, promettendo che si tratterà del più grande investimento nella storia dell’industria automobilistica nel Paese.

A febbraio Stellantis farà importanti annunci su nuovi investimenti in Brasile

Cappellano ha esposto i piani lo scorso venerdì, in una breve conversazione con i giornalisti durante l’annuncio dell’acquisizione di DPaschoal. Il dirigente non ha fornito dettagli specifici, in quanto molte aziende stanno attualmente chiudendo l’anno fiscale. Pertanto, il valore esatto verrà svelato solo durante l’annuncio ufficiale. Il gruppo Stellntis che in Brasile controlla marchi quali Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram aveva già programmato un pacchetto di investimenti di 16,2 miliardi di R$ fino al 2025, e questo nuovo contributo sarà un seguito a tali progetti.

Il ciclo attuale è ancora in corso e culminerà con il lancio della prima vettura dell’azienda dotata di un motore ibrido-flessibile prodotta in Brasile. Questo veicolo sarà realizzato a Goiana (PE) e la sua introduzione è prevista per il 2024. Si presume che si tratti di un veicolo dotato di un sistema Mild-Hybrid a 48V. Tuttavia, il progetto Bio Hybrid prevede la produzione di modelli ibridi, ibridi plug-in e, in una fase successiva, anche modelli completamente elettrici nel paese. Inoltre, un altro progetto che finalmente prenderà vita è il pick-up di medie dimensioni Titano, che ha subito ritardi e posticipi quest’anno.

Il nuovo investimento di Stellantis prevede un ampio rinnovamento dell’attuale gamma di veicoli dell’azienda. Modelli come Fiat Argo e Cronos, così come Jeep Renegade e Compass, stanno seguendo il ciclo di vita normale di un’automobile. Ad esempio, la Renegade celebra quest’anno i suoi 10 anni di presenza sul mercato globale (arriverà in Brasile nel 2025). I fondi del nuovo investimento saranno destinati al potenziamento degli impianti di Betim (MG) e Goiana per la produzione di nuove piattaforme da utilizzare nei prossimi veicoli. In questo contesto, verrà adottata l’architettura CMP, già utilizzata per l’assemblaggio della Citroën C3 e C3 Aircross a Porto Real (RJ).

Ricordiamo infine che attualmente, Stellantis detiene una posizione predominante nel mercato brasiliano, rappresentando il 31,4 per cento delle vendite di automobili e veicoli commerciali leggeri nel 2024. Questa quota di mercato include i cinque marchi presenti nel Paese.