Stellantis acquisisce DPaschoal e diventa il più grande distributore di ricambi auto in Sud America

Stellantis ha acquisito il 70% della partecipazione di controllo in Comercial Automotiva (DPaschoal, DPK, KDP, AutoZ, Maxxi Trainning, Kmaxx, Recmaxx, Autocred e Maxxipel), società brasiliana che fornisce servizi automobilistici specializzati dal 1949. Con più di 120 negozi stabiliti in quattordici stati, oltre a 28 centri di distribuzione di pneumatici e ricambi, Comercial Automotiva/DPaschoal offre prodotti e servizi per veicoli leggeri, pesanti e agricoli.

Con l’acquisizione del business tradizionale, Stellantis amplia la propria partecipazione nel mercato dei servizi post-vendita e multimarca in Brasile. L’operazione è in linea con l’obiettivo strategico dell’espansione regionale, oltre a rafforzare la capacità di rispondere alle richieste più complesse dei consumatori.

“Andiamo avanti come una Mobility Tech Company, un’azienda in grado di soddisfare tutte le esigenze di mobilità e di servizio dei nostri clienti – afferma Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America – Questo è uno degli obiettivi del piano strategico globale per lungo termine dell’azienda, Dare Forward 2030 e, con questa acquisizione, Stellantis diventa il più grande distributore di ricambi auto in Sud America. Si tratta di un passo coerente che si aggiunge alla recente acquisizione di Norauto in Argentina, azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti e servizi automobilistici”, spiega il dirigente del gruppo automobilistico.

Con quasi 3mila dipendenti, Comercial Automotiva/DPaschoal ha chiuso il 2023 con un fatturato di 2,6 miliardi di R$. L’acquisizione del controllo di Comercial Automotiva/DPaschoal rappresenta un investimento strategico che amplia la presenza di Stellantis nell’area post-vendita. Luís Norberto Pascoal, con una vasta esperienza in questo mercato, manterrà il restante 30% delle azioni della società e resterà vicepresidente del consiglio di amministrazione.

“Il Brasile è uno dei mercati automobilistici più promettenti al mondo e, per questo motivo, Stellantis ha stabilito un piano di espansione regionale al fine di aumentare la propria capacità di servizio al cliente durante tutto il suo viaggio. Con questa acquisizione sarà possibile servire i clienti di tutti i marchi di veicoli nelle loro esigenze di mobilità sicura, accessibile e sostenibile”, spiega Paulo Solti, vicepresidente Parts and Services di Stellantis South America.

Nel 2022, il mercato dei ricambi per auto ha generato più di 96 miliardi di R$ in Sud America. Solo in Brasile, il settore ha effettuato transazioni per oltre 61 miliardi di R$ nel periodo. Di questo importo, il 20% corrisponde a pezzi originali (OEM) e l’80% a pezzi di produttori indipendenti nel mercato dei ricambi e post-vendita (IAM).

Comercial Automotiva/DPaschoal è una delle società di servizi automobilistici più tradizionali del paese. Fondata nel 1949, a Campinas, nei suoi primi anni si dedicò alla vendita e riparazione di pneumatici, diversificando le sue attività ampliando la sua gamma di attività. Attualmente opera con più di 120 negozi propri e 28 centri di distribuzione in quattordici stati brasiliani. Ha anche operazioni nazionali grazie alla sua struttura di e-commerce.

La sua gamma di prodotti e servizi multimarca copre un vasto portafoglio di parti automobilistiche, pneumatici, oli e filtri, accessori, nonché audio e contenuti multimediali. La storia dell’azienda è segnata da attività pionieristiche in diversi settori. Nel 1986, ad esempio, DPaschoal creò il primo corso base di meccanica per donne. Contrariamente all’idea che le officine meccaniche non siano “una cosa da donne”, il corso ha voluto contribuire all’inclusione delle donne nelle questioni automobilistiche, condividendo conoscenze teoriche e pratiche sulla cura dell’auto, consigli per la sicurezza e la manutenzione, valutazione degli elementi per conoscere il giusto tempo di cambiare e molto altro ancora. Insomma per Stellantis una novità importante.

Tra l’altro nel 2007 è stato creato il programma Green Economy, che mira a sensibilizzare e ridurre l’impatto ambientale generato dallo smaltimento dei prodotti. Utilizzando strumenti diagnostici che misurano e testano la vita utile dei componenti del veicolo, i prodotti vengono modificati solo se realmente necessario. Oltre ad operare nel settore automobilistico, DPaschoal ha strutturato attorno a sé diverse attività in diversi segmenti in base ai propri principi e valori. Le aziende che compongono il blocco acquisito da Stellantis servono i settori Automotive, Education e Training, oltre a Technology e Innovation.