Partnership Leasys e Free2move per migliorare la gestione delle flotte aziendali

Leasys, azienda specializzata nel noleggio a medio e lungo termine, e Free2move, fornitore di soluzioni di mobilità di Stellantis, hanno annunciato una collaborazione strategica volta a ottimizzare significativamente la gestione delle flotte in modalità remota. Da oggi, in Germania, Italia, Spagna e Francia, i clienti business di Leasys avranno accesso alla piattaforma Connect Fleet di Free2move, con la prospettiva di ottenere una riduzione dei costi totali di gestione della flotta superiore al 5 per cento.

Adottato da oltre 20.000 utenti in tutto il mondo, l’innovativo strumento Connect Fleet offre ai responsabili delle flotte la possibilità di supervisionare l’intero parco veicoli mediante l’impiego di avanzate tecnologie di connettività. Ciò consente un’ottimizzazione logistica e incrementa la produttività complessiva. I dati provenienti dall’elettronica di bordo sono trasmessi in tempo reale alla pagina web della piattaforma, dove, attraverso un pannello di controllo online personalizzabile, vengono analizzati l’utilizzo e lo stato dei veicoli. Sono inoltre valutati parametri come il consumo di carburante, il chilometraggio e gli incidenti. Connect Fleet permette anche di tenere sotto controllo i costi operativi, inclusi quelli relativi all’assistenza e alla manutenzione, fornendo al contempo consigli per una guida più sostenibile.

Il nuovo accordo rappresenta un significativo avanzamento nel percorso di trasformazione digitale di Leasys, un processo che sta progredendo rapidamente sia a livello aziendale che nei servizi offerti ai clienti, come evidenziato da strumenti come il portale MyLeasys e l’app Umove. Questa digitalizzazione non solo contribuisce al potenziamento dell’esperienza del cliente ma può anche assistere le grandi imprese durante la transizione verso la mobilità sostenibile.

Con oltre vent’anni di esperienza, Leasys continua a offrire un supporto completo ai gestori delle flotte, fornendo soluzioni flessibili e innovative che tengono conto delle mutevoli esigenze aziendali e facilitano il passaggio verso una mobilità sostenibile. L’integrazione di Connect Fleet rappresenta un ulteriore passo in avanti in questa direzione.

Laura Martini, Chief Marketing Officer di Leasys, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con Free2move rappresenta una fonte di grande soddisfazione poiché mette in luce due elementi fondamentali della nostra visione per il futuro della mobilità. In primo luogo, sottolinea l’importanza della digitalizzazione per Leasys, sia in termini di ottimizzazione dei processi aziendali che di miglioramento del servizio al cliente, rivestendo un ruolo centrale nella nostra trasformazione verso una mobilità più efficiente, accessibile e sicura. La digitalizzazione è essenziale per garantire un’esperienza di servizio clienti eccellente. Inoltre, questo nuovo accordo evidenzia il legame privilegiato che abbiamo con gli altri marchi di Stellantis. Grazie a questi valori condivisi, siamo in grado di offrire un ecosistema di prodotti e servizi unico nel suo genere.”

