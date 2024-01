Leasys: nel 2023 è stata protagonista in Italia

Nel panorama del noleggio a lungo termine (NLT) in Italia, Leasys – la joint-venture tra Stellantis e CA Consumer Finance – ha raggiunto un traguardo significativo nel 2023. La società si è affermata come leader indiscusso nel mercato, registrando un notevole incremento nelle immatricolazioni di veicoli.

Con 83.827 unità immatricolate, si tratta di un aumento del 21,2% rispetto all’anno precedente, un dato che riflette l’efficacia della strategia aziendale e la risposta positiva del mercato.

Il successo di Leasys non si limita a un segmento specifico, ma si estende a diverse categorie di veicoli. Nel settore delle vetture, il brand di Stellantis ha immatricolato 68.957 unità, evidenziando una crescita del 24% rispetto al 2022.

Ancora più interessante è il suo primato nel settore dei veicoli commerciali leggeri, dove ha registrato un incremento del 9,5%. Questo risultato è stato fortemente influenzato dall’introduzione di Leasys Pro, una formula di noleggio a lungo termine dedicata esclusivamente a questa categoria di veicoli, che ha suscitato grande interesse tra grandi aziende, PMI e liberi professionisti.

Il consolidamento con Free2move Lease, avvenuto nell’aprile del 2023, ha posizionato la joint-venture tra i principali player europei della mobilità. Questa mossa strategica, unita a un’esperienza ventennale nel settore NLT e a una gamma di offerte sempre più sostenibili e flessibili, ha permesso a Leasys di mantenere e incrementare la sua presenza nel mercato italiano.

Fortemente supportata dai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e analizzati da Dataforce, la compagnia si proietta verso il 2024 con ambizioni ancora più elevate. La sua intenzione è quella di espandersi ulteriormente nel settore NLT, offrendo soluzioni di mobilità ideali sia per le aziende che per i privati.

Insomma, il 2023 si è rivelato un anno di grande successo per Leasys e le prospettive per quest’anno sono altrettanto promettenti. Con una combinazione vincente di innovazione, flessibilità e sostenibilità, il brand continua a rafforzare la sua posizione come leader di mercato nel settore del noleggio a lungo termine in Italia.