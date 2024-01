A Gennaio ripartono gli Spoticar Days con uno speciale sconto di 1.000 euro

Inizia nuovamente la promozione “Spoticar Days”, che a gennaio offre uno sconto di 1.000€ su una selezione di vetture usate. Sul sito www.spoticar.it, sia nella home page che nella pagina dedicata, è stata creata una sezione specifica per agevolare l’individuazione dei veicoli che partecipano all’offerta promozionale.

Speciale sconto di 1.000 euro applicato a una selezione di vetture usate a gennaio con gli Spoticar Days

L’iniziativa Spoticar Days sarà ampiamente promossa su radio nazionali e attraverso la piattaforma web, con uno spot dedicato. Saranno inoltre sviluppate creatività specifiche per potenziare le strategie digitali, social e CRM. Parimenti, saranno forniti materiali pensati per i concessionari al fine di sostenere le attività a livello locale. Le auto usate di Spoticar sono accuratamente selezionate, ricondizionate e garantite, conformemente a rigorosi protocolli qualitativi. Esse sono coperte da una garanzia fino a 24 mesi con chilometraggio illimitato, valida in tutta Italia.

Un attento processo di controllo, che coinvolge fino a 100 punti relativi a componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni, viene eseguito per verificare accuratamente il chilometraggio di ciascun veicolo. Offriamo la possibilità di effettuare test drive prima della consegna, e con la formula “soddisfatto o rimborsato”, è possibile restituire il veicolo acquistato entro 10 giorni dalla consegna.

Le piattaforme digitali stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel fornire una vasta gamma di opzioni ai consumatori, e Spoticar ha prontamente adottato questo trend di crescita. Il marchio di Stellantis si afferma come leader europeo nella vendita di veicoli usati, rispondendo alle effettive esigenze dei clienti attraverso un’offerta multimarca e multienergy.

Spoticar si distingue ulteriormente sul mercato grazie alla sua natura “phygital”, con una forte presenza sia online, offrendo oltre 15.000 veicoli di varie marche, sia vetture sia veicoli commerciali, sia offline, con una rete di oltre 250 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. La rete del brand di Stellantis è in grado di fornire un’ampia selezione di auto ibride ed elettriche di tutte le marche, garantendo un elevato livello di servizi e garanzie.