Stellantis: ecco come sono andate le vendite in Canada nel 2023

Stellantis ha registrato in Canada di la vendita di 29.054 veicoli nel quarto trimestre del 2023, con i marchi Dodge e Alfa Romeo che registrano incrementi importanti. Le vendite per l’anno solare 2023 sono state di 158.237 unità, con un totale di vendite di veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) in aumento (Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe, Chrysler Pacifica Hybrid, Dodge Hornet R/T, Alfa Romeo Tonale), oltre a modelli come Jeep Compass e Wagoneer. Le vendite sul mercato canadese per l’ultimo trimestre dell’anno sono diminuite del 24%, mentre i risultati dell’intero anno sono diminuiti del 6% su base annua.

“Nonostante i forti venti contrari nel 2023, Ram 1500 rimane uno dei tre modelli più venduti in Canada. Jeep Grand Cherokee è la seconda UV a grandezza naturale più venduta. Le vendite totali di veicoli ibridi ibridi sono aumentate dell’11 per cento anno su anno, guidate dalla forza dei nuovissimi ibridi plug-in Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet”, ha affermato Jason Stoicevich, presidente canadese di Stellantis. “L’attenzione si sposta ora al 2024 e al lancio senza precedenti di sei veicoli elettrici a batteria sul mercato canadese, a partire dall’attesissima Fiat 500e del 2024, disponibile inizialmente in Quebec e BC”

Per il quarto trimestre del 2023, entrambi i marchi di Stellantis Dodge e Alfa Romeo hanno registrato un aumento delle vendite rispettivamente del 5 per cento e dell’84 per cento. Il tramonto dell’attuale generazione di muscle car Dodge Charger e Dodge Challenger prodotte a Brampton, in Ontario, insieme alla domanda per il nuovissimo veicolo utilitario compatto Dodge Hornet (CUV), ha spinto le vendite del marchio Dodge. L’impressionante crescita del marchio Alfa Romeo è avvenuta grazie al nuovissimo Tonale, il primo CUV del marchio italiano.

Anche le vendite di Jeep Compass nel quarto trimestre sono aumentate del 128% grazie ai recenti miglioramenti degli interni e del propulsore, insieme agli incrementi delle vendite del marchio Wagoneer by Jeep (167%) e Ram Heavy Duty (11%). I punti salienti del quarto trimestre trovano eco nei risultati di vendita complessivi del 2023. Il marchio Alfa Romeo ha registrato un aumento delle vendite del 21%. L’introduzione del primo C-SUV del marchio, il Tonale, ha avuto un impatto positivo immediato sulle vendite in Canada. Tonale è offerto sia con un tradizionale propulsore ICE, sia come ibrido plug-in (PHEV) con oltre 48 km di autonomia completamente elettrica. L’Alfa Romeo Tonale PHEV ha rappresentato il 61% delle vendite totali di Tonale nel 2023.

Le vendite del marchio Dodge sono aumentate del 25% rispetto allo scorso anno solare. Negli ultimi giorni del 2023, lo stabilimento di assemblaggio di Brampton in Ontario ha costruito l’ultima “L car”, un esempio della muscle car più potente di sempre, la Dodge Challenger SRT Demon 170 da 1.025 cavalli. le auto nella loro forma attuale, hanno visto le vendite annuali aumentare del 14% (Charger) e del 40% (Challenger). Stellantis sta trasformando lo stabilimento di assemblaggio di Windsor per installare una nuovissima architettura flessibile STLA Large, che include PHEV e capacità elettrica a batteria, per produrre le muscle car Dodge di prossima generazione.

Dodge ha suscitato interesse anche nel 2023 con l’introduzione del primo veicolo elettrificato ad alte prestazioni del marchio, il nuovissimo Dodge Hornet. Interrompe il segmento dei CUV in rapida crescita, con uno stile distintivo e le migliori prestazioni standard della categoria provenienti da un elenco di propulsori multi-energia e uno sciame di caratteristiche prestazionali esclusive della categoria. Lanciato all’inizio del 2023, ad oggi sono stati venduti oltre 2.000 esemplari, con il modello ibrido plug-in R/T che rappresenta il 18% delle vendite annuali.

Nel 2023, il marchio Chrysler è rimasto il venditore numero 1 di minivan in Canada. L’anno scorso, Chrysler ha celebrato 40 anni di leadership nei minivan, il segmento inventato dall’ex Chrysler Corporation nel 1983. Il marchio ha inoltre celebrato la produzione del 100.000esimo minivan ibrido Chrysler Pacifica presso lo stabilimento Stellantis di assemblaggio di Windsor (Ontario), il primo e tuttora unico ibrido plug-in nel segmento con un’autonomia completamente elettrica di 51 chilometri. La Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid ha rappresentato il 26% delle vendite totali di Pacifica nel 2023.

I veicoli, più famosi di Jeep, hanno visto aumentare le loro quote di mercato nel 2023, a partire dalla Jeep Compass entry-point, che cresce del 16% rispetto al 2022, seguite dalle offerte più premium del marchio, Wagoneer e Grand Wagoneer, in crescita del 36%.

Il 2023 ha visto il marchio di Stellantis perfezionare e migliorare il suo iconico modello Wrangler, che rimane il veicolo fuoristrada più venduto in Canada. La Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in ha rappresentato il 19% delle vendite totali di Wrangler nel 2023. La Jeep Grand Cherokee 4xe ha rappresentato un impressionante 84% dei modelli a due file venduti nel 2023 in Canada. Nel 2024, il marchio Jeep introdurrà il Wagoneer S, il primo veicolo completamente elettrico del marchio in Nord America.

Sempre a proposito di Stellantis segnaliamo che le vendite di pick-up a marchio Ram sono rimaste stabili fino al 2023, diminuendo solo dell’1%. I pickup Ram rimangono tra le prime tre targhette più vendute in Canada. Un passo fondamentale nella strategia di elettrificazione Dare Forward 2030 di Stellantis, il Ram 1500 REV completamente elettrico a zero emissioni ha debuttato nell’aprile 2023, il primo pick-up leggero elettrico a batteria di Ram Truck. Ram ha inoltre annunciato che il Ram 1500 del 2025 sarà dotato del nuovissimo motore Hurricane da 3,0 litri per una potenza e prestazioni ancora più standard e una migliore efficienza del carburante. L’arrivo nei concessionari canadesi è previsto nel primo trimestre del 2024. Le vendite della flotta commerciale canadese dell’azienda sono diminuite leggermente del 2% nel suo portafoglio di veicoli rispetto all’anno solare 2022.