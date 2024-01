Stellantis: nel 2023 ha venduto diverse auto ormai fuori produzione

Nel panorama automobilistico statunitense, il 2023 è stato testimone di un fenomeno molto particolare nella gamma di Stellantis. Diversi modelli, nonostante fossero stati interrotti anni prima, hanno continuato a registrare vendite, guadagnandosi l’epiteto di zombie car.

Iniziamo con il caso più eclatante: la Dodge Viper. Nonostante la produzione sia terminata ad agosto del 2017 presso lo stabilimento di Conner Avenue (Detroit, Michigan), la sportiva ad alte prestazioni ha registrato due vendite nel 2023, entrambe nell’ultimo trimestre. Rispetto all’anno precedente, dove solo un esemplare era stato venduto, si è visto un incremento del 100%. Nel 2021 e nel 2020, erano stati venduti rispettivamente quattro esemplari per anno.

Stellantis: negli Stati Uniti ha venduto diverse zombie car nel corso del 2023

Un altro esempio è la Jeep Patriot, con una sola unità venduta nel quarto trimestre delo scorso anno, segnando un calo del 75% rispetto al 2022. La produzione del crossover compatto era terminata nel dicembre 2016 presso la fabbrica di Belvidere.

La Chrysler 200 ha sorprendentemente registrato quattro vendite nel 2023, con tre di queste nel solo ultimo trimestre. La produzione della berlina compatta è terminata a dicembre 2016 presso l’impianto di Sterling Heights (Michigan).

Anche la Chrysler Town & Country è rientrata nella lista delle zombie car, con due unità immatricolate nel 2023, esattamente nel quarto trimestre, nonostante non ne fossero state vendute nel 2022. La produzione è cessata nel 2016 presso il sito di Windsor (Ontario, Canada).

Altre vendite degne di nota includono tre Dodge Dart, 36 Dodge Journey, 27 Dodge Caravan, una Alfa Romeo 4C, 28 Fiat 124 Spider, 16 Fiat 500 e sette Fiat 500L. In particolare, la Journey ha registrato un calo dell’81% rispetto al 2022 mentre il Caravan ha mantenuto lo stesso numero di vendite dell’anno precedente.

Questi dati riflettono una tendenza intrigante nel mercato automobilistico statunitense, dove alcuni modelli continuano a trovare acquirenti nonostante la loro produzione sia stata interrotta da anni.

Ciò potrebbe essere dovuto a vari fattori, come la presenza di stock invenduto presso le concessionarie o una domanda di nicchia per modelli specifici. È interessante notare come Stellantis abbia mantenuto una presenza nel mercato statunitense attraverso questi modelli “zombie”, suggerendo un approccio di vendita unico che capitalizza su veicoli fuori produzione.