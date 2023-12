Mercato auto usate: ottobre 2023 si è concluso con una crescita

Il mercato delle auto usate in Italia mostra una tendenza positiva, come evidenziato dai recenti dati dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri). Ottobre 2023 segna l’11ª crescita consecutiva, con 482.701 trasferimenti di proprietà, un incremento dell’11,7% rispetto al periodo corrispondente del 2022. Nei primi 10 mesi dell’anno, il mercato ha registrato una crescita complessiva dell’8,7%.

Analizzando i trasferimenti netti per alimentazione, il diesel rimane in prima posizione con il 45,4%, seguito dalla benzina al 39,9%. Le ibride occupano la terza posizione mentre i veicoli a GPL e a metano seguono rispettivamente. Le auto completamente elettriche e ibride plug-in mantengono una quota modesta.

Mercato auto usate: +11,7% di trasferimenti di proprietà ad ottobre 2023

In termini di contraenti, si registra una riduzione degli scambi tra privati/aziende mentre quelli da operatore a cliente finale sono in leggero recupero. Interessante è l’aumento delle transazioni provenienti dal noleggio e delle auto da km 0.

L’analisi regionale mostra la Lombardia in testa per trasferimenti, seguita da Lazio e Campania. Per quanto riguarda l’anzianità delle vetture, c’è un calo dei trasferimenti di auto oltre i 10 anni di età mentre crescono le fasce di età intermedie e quelle più recenti.

Le minivolture presentano dinamiche simili, con un calo delle auto con più di 10 anni e un incremento nelle fasce di età intermedie e recenti. In termini di alimentazione, si osserva una diminuzione delle minivolture di auto diesel e un leggero calo per quelle a benzina, con un incremento per le ibride.

Questi dati riflettono una tendenza del mercato delle auto usate che si orienta verso veicoli più recenti e con alimentazioni alternative, pur mantenendo una forte presenza di auto diesel e benzina. Il mercato italiano dell’usato, quindi, sembra rispondere in modo dinamico alle esigenze dei consumatori e alle evoluzioni tecnologiche del settore automotive locale.