Drivalia lancia un nuovo servizio di car sharing

Drivalia, marchio del Gruppo CA Auto Bank, inaugura una nuova era presentando E+Share Drivalia. Questo rinnovamento non rappresenta solo un cambio di nome (da e-GO! Drivalia), ma simboleggia un ampliamento dell’offerta nel campo della mobilità elettrica.

All’interno della famiglia E+, il nuovo servizio si inserisce perfettamente, coprendo non solo il car sharing ma anche l’ecosistema che comprende punti di ricarica e l’app. La riconoscibilità del servizio viene ulteriormente valorizzata grazie all’introduzione di un logo e di una identità visiva fresca e rinnovata, affinando così la user experience di chi ne usufruisce.

Drivalia: E+Share Drivalia è il nuovo servizio di car sharing dell’azienda

Ma non è tutto. La società di leasing ha esteso il suo raggio d’azione: dopo aver consolidato la sua presenza in città italiane come Torino, Milano e Roma, ora fa il suo debutto a Lione (Francia). Già da questo mese, la città francese vedrà circolare 100 veicoli, numero destinato a raddoppiare entro la fine dell’anno.

Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e presidente di Drivalia, ha sottolineato l’importanza di questo passo, evidenziando l’ambizione del gruppo di essere al centro dell’evoluzione verso veicoli a basse emissioni.

Paolo Manfreddi, CEO dell’azienda, ha ribadito l’importanza di questa transizione energetica, con un occhio al futuro, progettando l’espansione in altre metropoli europee. Insomma, E+Share Drivalia non è solo un nuovo nome: è un passo deciso verso il futuro della mobilità sostenibile.