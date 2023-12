Stellantis sigla un nuovo accordo con i sindacati in Francia

Arrivano notizie importanti dalla Francia per Stellantis. La direzione della divisione francese del gruppo automobilistico e le parti sociali FO, CFE-CGC, CFTC e CFDT hanno firmato questa settimana un nuovo accordo per la “Gestione dei lavori e delle carriere professionali” per i prossimi tre anni in Francia.

Stellantis ha anche annunciato l’assunzione di 320 lavoratori per i suoi siti produttivi in ​​Francia

Questo accordo è la continuazione delle azioni svolte fino ad oggi. Permetterà di sostenere i dipendenti del gruppo Stellantis in Francia in un contesto di profonda trasformazione delle competenze legate alla rivoluzione digitale, alla transizione ecologica, all’arrivo di nuovi metodi di lavoro… Più che mai, la politica dell’occupazione è essenziale per prepararsi a queste nuove sfide e diventare una “Tech Company” di mobilità sostenibile.

Strumento lungimirante di gestione dell’occupazione, questo accordo affronta in particolare il tema dell’anticipazione dei fabbisogni di competenze per le nuove professioni, della garanzia dei percorsi di carriera in un periodo di transizione, dell’occupazione e dell’inserimento professionale della gioventù.

“Con la firma di questo accordo, le parti sociali scelgono di perseguire una politica occupazionale, volta ad anticipare e sostenere i dipendenti per costruire insieme il futuro della nostra azienda” dichiara Bruno Bertin, Direttore delle Risorse Umane di Stellantis in Francia “Parallelamente a questo nuovo accordo, Noi siamo lieti di assumere 320 nuovi dipendenti, che rafforzeranno i team di produzione nei nostri siti francesi”.

Insomma ottime notizie per i dipendenti di Stellantis in Francia. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato dal CEO Carlos Tavares non ha mai fatto mistero di voler puntare forte sulla Francia che insieme all’Italia sono considerati due paesi centrali nei futuri piani strategici dell’azienda che prevono tante novità in arrivo per i prossimi anni con l’obiettivo di essere sempre più protagonsiti nel settore.