Stellantis e Ample: partnership per utilizzare la tecnologia di sostituzione modulare delle batterie nei BEV

Stellantis e Ample hanno firmato un accordo vincolante (MoU) per stabilire una partnership nel campo della tecnologia di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici (BEV). Ciò consisterebbe nel fornire una batteria del veicolo elettrico completamente carica in meno di cinque minuti. I due partner hanno concordato di lavorare sull’integrazione della soluzione Modular Battery Swapping di Ample nei veicoli elettrici Stellantis. Il principio: quando il cliente passa attraverso una stazione predisposta a questo scopo, scambia la batteria da ricaricare con una batteria completamente carica in pochi minuti.

Stellantis: soluzione innovativa per la sostituzione della batteria che consente di installare una batteria completamente carica in meno di cinque minuti

Le due società stanno inoltre discutendo per espandere questa applicazione della tecnologia modulare di scambio delle batterie di Ample ad altre piattaforme e aree geografiche Stellantis per soddisfare la domanda della flotta e dei consumatori. Il programma iniziale dovrebbe iniziare a Madrid, in Spagna, nel 2024, con una flotta di 100 Fiat 500e come parte del servizio di car sharing Free2move di Stellantis. La Fiat 500e è il veicolo elettrico dell’azienda più venduto al mondo ed è leader in molti mercati europei.

“La partnership con Ample è un altro esempio di come Stellantis stia esplorando tutte le strade possibili per preservare la libertà di mobilità dei clienti di veicoli elettrici”, ha affermato Ricardo Stamatti, Senior Vice President, Charging & Energy Business Unit di Stellantis. “Oltre agli altri progetti su cui stiamo lavorando, la soluzione “Modular Battery Swapping” di Ample offre ai nostri clienti maggiore efficienza energetica, prestazioni eccezionali e ridotta autonomia. Non vediamo l’ora di implementare il programma iniziale con la nostra superba Fiat 500e. »

“In Ample siamo convinti dell’importanza di rendere i veicoli elettrici accessibili a tutti senza compromessi, che è l’unico modo per avere un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Gli ambiziosi obiettivi di elettrificazione di Stellantis, la sua gamma di veicoli elettrici e l’impegno dei suoi leader rendono Stellantis un partner ideale per raggiungere i nostri obiettivi”, ha affermato Khaled Hassounah, CEO di Ample. “La combinazione di un’offerta interessante di veicoli elettrici con la possibilità di ricaricarsi completamente in meno di cinque minuti aiuterà a rimuovere uno degli ultimi ostacoli rimasti all’adozione dei veicoli elettrici. Non vediamo l’ora di lavorare con Stellantis per implementare la nostra soluzione nelle comunità di tutto il mondo. »

La tecnologia di Ample offre un’alternativa alla fornitura di energia ai veicoli elettrici, rendendo l’esperienza di ricarica rapida e comoda come fare il pieno di gas, fornendo allo stesso tempo una soluzione rispettosa dell’ambiente per i clienti che possono facilmente integrare fonti di energia rinnovabili. Progettate per sostituire la batteria originale di un veicolo elettrico, le batterie modulari di Ample possono essere adattate a qualsiasi modello elettrico, il che consentirebbe a Stellantis di integrare questa tecnologia senza dover modificare le piattaforme del proprio veicolo.

Inoltre, le stazioni di sostituzione delle batterie di Ample possono essere installate in luoghi pubblici in soli tre giorni. È quindi possibile creare un’infrastruttura rapidamente scalabile per soddisfare la domanda dei conducenti. Quando un veicolo elettrico compatibile si avvicina ad una stazione Ample viene immediatamente riconosciuto. Una volta parcheggiato, l’autista avvia la sostituzione della batteria dall’app mobile. Il risultato è una batteria completamente carica in meno di cinque minuti.

La soluzione Modular Battery Swapping di Ample è progettata per essere veloce ed economica, riducendo il periodo di tempo in cui i veicoli elettrici sono fuori servizio e quindi gli impatti finanziari associati. Questo sistema sarà accessibile tramite un servizio di abbonamento. Un simile approccio ridurrebbe il costo iniziale totale del veicolo e consentirebbe comunque al cliente di beneficiare continuamente della più recente tecnologia delle batterie, aumentando così l’autonomia e la durata del veicolo elettrico.

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’intenzione di raggiungere il 100% delle vendite di autovetture elettriche (BEV) in Europa e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti entro il 2030. Raggiungere questi obiettivi, l’azienda garantisce quindi la disponibilità di circa 400 GWh di capacità delle batterie. Il gruppo automobilistico è attualmente sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038 in tutti gli ambiti, con una percentuale di compensazione delle emissioni residue a una cifra.

Ample è tra le “Next Big Things in Tech 2023” – Vincitore nella categoria Trasporti, tra le 100 aziende più influenti del 2023 secondo TIME Magazine, le 100 migliori aziende di tecnologia avanzata del 2023 secondo Top XPRIZE, tra le idee che sono cambiando il mondo di Fast Company e le 10 aziende più innovative del 2022 nonché le migliori invenzioni del 2021 secondo TIME Magazine.