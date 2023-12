Stellantis conferma la sua posizione di leader di mercato in Francia a novembre

Stellantis conferma la sua posizione di leader di mercato in Francia nel mese di novembre e in tutto il 2023. Su 11 mesi, la penetrazione VP+LCV è del 30,3 per cento, 28,4 per cento in VP e 39,5 per cento in LCV. Per Christophe Musy, Direttore di Stellantis Francia: “Novembre è un mese in cui tre dei nostri marchi hanno ottenuto performance notevoli, grazie a lanci di successo. I team e le reti si sono mobilitati con forza, consentendo loro di guadagnare quote di mercato”. Nel corso del mese di novembre i marchi Citroën, Fiat, Jeep e Opel hanno registrato volumi in crescita.

Anche a novembre Stellantis si conferma leader di mercato in Francia

Citroën cresce per il 3° mese consecutivo (VP+LCV). I preordini per la nuova ë‑C3 stanno mostrando ottimi risultati, suggerendo un grande successo. Proposto a un prezzo netto a partire da 23.300 euro, questo nuovo modello arriverà nel corso della primavera 2024 per affrontare la sfida della mobilità elettrica accessibile a tutti.

Fiat cresce del 23%, grazie alla crescita dei volumi della Fiat 500 elettrica (moltiplicata per 2,8 rispetto a novembre 2022) e al buon avvio della Fiat 600e, che, appena lanciata, rappresenta già l’8 per cento delle vendite del marchio. Jeep è cresciuta del 79 per cento, con l’Avenger che è diventata la prima Jeep in termini di immatricolazioni. E Opel cresce del 55,4 per cento, grazie alle novità: la Corsa vede le sue immatricolazioni raddoppiare nel mese rispetto all’anno precedente.

Anche a novembre, il marchio DS Automobiles continua il suo percorso verso l’elettrificazione, poiché il 56 per cento dei modelli del marchio messi su strada sono in versione E-TENSE (rispetto al 52 per cento a novembre 2022). Negli 11 mesi crescono i marchi Premium Alfa Romeo e DS Automobiles (rispettivamente +45,9 per cento e +16,8 per cento, superiori al mercato). Infine, per Peugeot, 4 veicoli sono leader nel loro segmento (308, 3008, 5008 e 2008) e la 208 resta la 2a vettura più venduta.

Stellantis rimane di gran lunga il numero 1 nelle vendite di veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato cumulativa di quasi il 40 per cento (e un divario di oltre 9 punti con il successivo). L’azienda ha continuato a progredire nel segmento professionale nel corso del mese grazie ai marchi Citroen, Opel e Peugeot (cresciuti rispettivamente del +20,6 per cento, +16,2 per cento e +1,8 per cento) e cumulativamente +6,7 per cento per Peugeot e +22,9 per cento per Opel.

Leader da inizio anno, Stellantis si conferma numero 1 nelle vendite di modelli elettrici PC + LCV con una quota di mercato del 26,4 per cento (76.116 immatricolazioni totali). La Peugeot e-208 e la Fiat 500e sono ancora nella top 5 dei veicoli. Da notare il grande successo della versione Fiat 500e che rappresenta il 75 per cento del mix 500. Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri elettrici, Stellantis resta leader con il 45,1 per cento cumulato.

Ricordiamo infine che a novembre Stellantis France ha lanciato il suo nuovo progetto organizzativo. L’azienda ha scelto di organizzare le attività sul campo per marchio, ogni marchio ha le proprie specificità. Peugeot e Citroën avranno ora quattro dipartimenti regionali, Fiat, DS Automobiles e Opel due dipartimenti, mentre i business coach di Alfa Romeo e Jeep saranno direttamente collegati al dipartimento francese dei rispettivi marchi. Allo stesso tempo, verrà mantenuto l’approccio multimarca nel settore B2B o LCV per una maggiore efficienza operativa.