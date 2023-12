SymphonHy: in Francia apre la prima gigafactory europea dedicata alle celle a combustibile

SymphonHy rappresenta un punto di svolta nella produzione di celle a combustibile in Europa, e l’inaugurazione di questa gigafactory di Symbio è un evento significativo per il settore della mobilità sostenibile.

Il sito di Saint-Fons, nella regione di Auvergne-Rhône-Alpes, testimonia il ruolo di leadership tecnologica e industriale della joint-venture tra Forvia, Michelin e Stellantis. SymphonHy non è solo un impianto di produzione, ma anche un hub di innovazione e formazione, come dimostra la presenza della Symbio Hydrogen Academy.

SymphonHy: Symbio inaugura in Europa la prima gigafactory dedicata alla produzione di celle a combustibile a idrogeno

L’impianto vanta una capacità produttiva iniziale di 16.000 unità, destinata ad aumentare a 50.000 unità entro il 2026. La superficie di 26.000 m², che crescerà a 40.000 m², ospita anche 7000 m² dedicati all’innovazione e 8000 m² di camere bianche ISO 8. Oltre 450 ingegneri, di cui 100 dedicati all’innovazione e circa 20 dottorandi in diverse discipline, sono al lavoro in questo centro globale di innovazione.

La caratteristica distintiva di SymphonHy è il suo elevato livello di automazione e robotica, che permette una produzione su larga scala a costi competitivi. Questo è cruciale per accelerare l’introduzione di veicoli a idrogeno ad alte prestazioni nel mercato. SymphonHy è progettato per essere energeticamente autosufficiente e ha ricevuto la certificazione BREEAM “Very Good”.

Philippe Rosier, CEO di Symbio, ha sottolineato il significato di SymphonHy come simbolo della leadership industriale e tecnologica dell’Europa nella mobilità a idrogeno. Patrick Koller – CEO di Forvia – e Florent Menegaux – CEO di Michelin – hanno riconosciuto il ruolo di SymphonHy nel sostenere l’obiettivo di zero emissioni e nell’innovazione delle soluzioni di mobilità a idrogeno. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha invece evidenziato l’importanza dell’idrogeno nel mix di tecnologie offerte ai clienti, specialmente nei veicoli commerciali.

SymphonHy gioca un ruolo chiave anche nel progetto HyMotive, sostenuto dall’Unione Europea e dal governo francese. Questo progetto mira allo sviluppo di una tecnologia avanzata per le celle a combustibile, con l’obiettivo di raggiungere la parità con le tecnologie elettriche a batteria e termiche entro il 2030. HyMotive prevede anche la costruzione di una seconda gigafactory in Francia, raddoppiando la capacità produttiva a 100.000 sistemi all’anno entro il 2028.

In parallelo, la joint-venture ha collaborato con Schaeffler per formare Innoplate per la produzione di piastre bipolari (BPP), un componente chiave delle celle a combustibile. Innoplate contribuirà a migliorare le prestazioni e la competitività delle celle a combustibile PEM, riducendo i costi.