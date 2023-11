Stellantis e Ternoa: progetto congiunto per sviluppare registri di manutenzione dei veicoli utilizzando blockchain

Stellantis, il terzo gruppo automobilistico più grande al mondo che comprende marchi che hanno fatto la storia del settore come Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Dodge, Jeep, ecc., e Ternoa hanno deciso di lavorare insieme per sviluppare un’idea per i registri di manutenzione dei veicoli che utilizzano la tecnologia blockchain. Il progetto mira a fornire trasparenza al 100% e il massimo livello di sicurezza, monitorando il chilometraggio, la cronologia di manutenzione e riparazione e altro ancora. Si prevede che ciò migliorerà l’affidabilità e preverrà la manomissione dei dati gestendo la cronologia di manutenzione dei veicoli sulla blockchain.

Ternoa annuncia accordo con Stellantis per sviluppare registri di manutenzione delle auto con Blockchain

Ternoa è la prima infrastruttura L1 progettata per rendere gli NFT di utilità scalabili e privati. Fornendo primitive NFT di utilità nativa accessibili tramite il nostro SDK JS (JavaScript), stiamo costruendo un vasto ecosistema di giochi, gestione dei dati e progetti di migrazione da web2 a web3. Ha un forte supporto da parte della comunità globale, tra cui il miglior YouTuber mondiale Mr.Beast (160 milioni di abbonati) e il principale YouTuber crittografico francese Hasheur (624.000 abbonati).

È già stato adottato in un’ampia gamma di applicazioni, inclusi giochi, mercati NFT, catene di fornitura e servizi legali, tra cui Virtual Regatta, un gioco di vela virtuale, Lawyered, che protegge la proprietà intellettuale di Louis Vuitton, e una panetteria famosa per Maison Kaiser L’azienda vanta numerose partnership con aziende leader, tra cui la catena Eric Kayser.

Per il gruppo Stellantis dunque un’altra collaborazione importante verso un futuro sempre più tecnologico per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares. vedremo dunque a proposito di questo accordo di collaborazione quali altre novità emergeranno nei prossimi giorni.