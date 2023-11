Fiat 500: ad ottobre è una delle auto elettriche più vendute in Germania

Sul mercato tedesco dei veicoli elettrici, la Fiat 500 è stata ancora una volta il modello più venduto del segmento A/B, e non solo nel mese di ottobre. La compatta italiana ha continuato a tenere testa anche ai SUV e alle berline di lusso: secondo i dati interni preliminari, la city car elettrica di Fiat si è classificata nuovamente al terzo posto in ottobre tra tutti i modelli di veicoli con trazione elettrica a batteria (BEV) venduti in Germania.

Il mese scorso i clienti tedeschi hanno immatricolato 1.760 nuove Fiat 500 elettriche. Ciò corrisponde a un aumento del 22,8 per cento rispetto a ottobre 2022. La quota del marchio FIAT sull’intero mercato tedesco dei BEV è aumentata di 0,5 punti percentuali al 4,9 per cento. Il secondo modello BEV del marchio italiano è la nuova Fiat 600e. La sua consegna è appena iniziata.

“La nostra strategia per rendere l’elettromobilità accessibile a tutti continua ad avere successo. Con la Fiat 500 Elettrica ci siamo affermati saldamente nel gruppo di testa dei veicoli elettrici più venduti sul mercato tedesco. La nuova Fiat 600 Elettrica, che ora permette anche alle famiglie di godere di una mobilità sostenibile in stile FIAT, darà ulteriore slancio al nostro marchio”, ha commentato Andreas Mayer, responsabile dei marchi Abarth, FIAT e FIAT Professional in Germania.

Dunque per Fiat ancora una buona notizia dalla Germania. La Fiat 500 elettrica si dimostra ancora una volta uno dei modelli più importanti della gamma della principale casa automobilistica italiana. Ricordiamo che agli inizi del prossimo anno la vettura, che viene prodotta solo ed esclusivamente in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori, sbarcherà finalmente nel mercato auto degli Stati Uniti.