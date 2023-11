Stellantis: sarà così la prima elettrica low cost che nascerà con Leapmotor?

Stellantis nei giorni scorsi ha annunciato un investimento da 1,5 miliardi di euro in Leapmotor, casa automobilistica cinese famosa in patria per le sue auto elettriche low cost. Questa partnership dovrebbe generare alcune auto elettriche a basso costo che arriveranno in Europa forse a marchio Leapmotor. La prima city car di Stellantis realizzata con Leapmotor potrebbe essere una vettura elettrica e compatta, basata sulla piattaforma elettrica del marchio cinese.

Sarà questo il design di una delle future auto elettriche che Stellantis lancerà in Europa grazie a Leapmotor?

Ovviamente non si esclude che questa auto alla fine possa essere commercializzata dalle nostre parti con uno dei brand già presenti nella gamma del gruppo tipo Fiat ad esempio. Il modello, che potrebbe essere presentato nel 2026, avrebbe un design moderno e originale, che secondo alcuni potrebbe essere ispirato alla Leapmotor T01 un modello che vanta un’autonomia di 280 chilometri ed è commercializzato a un prezzo inferiore ai 20.000 euro e che ha fatto il suo debutto al Salone di Shanghai.

La prima city car di Stellantis realizzata con Leapmotor sarebbe una vettura pensata per la mobilità urbana e per i giovani guidatori, che potrebbero guidarla senza patente a partire dai 16 anni. La vettura avrebbe una lunghezza di circa 3,5 metri, una larghezza di circa 1,6 metri e un’altezza di circa 1,5 metri. La vettura offrirebbe due posti e un bagagliaio da 100 litri. Questa vettura sarebbe prodotta in Cina e venduta in Europa e farebbe parte della futura gamma di auto di Leapmotor che il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha intenzione di vendere in Europa in almeno 500 mila unità all’anno. Obiettivo questo che si spera possa essere raggiunto entro il 2030.

A proposito di questo futuro modello di Stellantis, qui vi mostriamo un render di Kleber Silva di KDesign che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo. Appare evidente come lo stile di questa creazione digitale sia ispirato proprio alla famosa auto di Leapmotor.