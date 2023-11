Stellantis: ecco come sono andati gli affari ad ottobre in Messico

Stellantis Messico ha riportato in ottobre la vendita di 5.999 unità. La marca leader come numero di vendite è stata ancora una volta Ram. “Il marchio Jeep continua con un forte disimpegno grazie ai suoi prodotti attraenti che offrono design, tecnologia e capacità offroad. Con l’introduzione della nuova versione Sport su Jeep Renegade abbiamo registrato maggiori vendite, poiché questo veicolo offre un eccellente rapporto costo-beneficio” ha detto Carlos Quezada, Vicepresidente Commerciale di Stellantis México.

Alfa Romeo ha riportato la vendita di 32 unità. Si tratta delle migliori vendite da ottobre del 2016. Dodge ha riportato ad ottobre la vendita di 1.292 unità. Dodge Attitude ha venduto 629 unità, con un incremento del 49 per cento rispetto all’ottobre 2022. Dodge Charger ha immatricolato 93 unità. Dodge Journey ha riportato la vendita di 497 unità. Dodge Durango ha consegnato 60 unità. FIAT ha riportato il miglior ottobre come vendite nella sua storia con 845 unità. Fiat Pulse ha riportato vendite di 354 unità, 4 per cento in più rispetto a ottobre 2022. Fiat Argo e Fiat Fastback hanno venduto 170 unità e 162 unità, rispettivamente. Fiat Mobi tutte le vendite di 143 unità.

Sempre a proposito di Stellantis, Jeep ha riportato il miglior ottobre come numero di immatricolazioni dal 2015 con 1.543 unità, un incremento del 10 per cento rispetto all’anno precedente. Jeep JT ha registrato il miglior ottobre di vendite del 2013. Jeep Compass ha registrato il miglior ottobre dal 2013. Jeep Wrangler ha consegnato ai suoi clienti 282 unità. Jeep Grand Cherokee ha venduto 241 unità. Wagoneer ha immatricolato 21 unità. Peugeot ha venduto 542 unità. Peugeot 2008 ha consegnato 204 unità. Peugeot Partner e Peugeot 3008 hanno immatricolato rispettivamente 166 unità e 78 unità, mentre Peugeot Rifter 70 unità.

Ram ha registrato la vendita in ottobre di 1.745 unità. Ram ProMaster Rapid ha registrato un aumento del 61 per cento con 246 unità vendute. Ram 4000 ha aumentato le sue vendite del 33 per cento con 304 unità vendute. Ram 700 ha riportato l’immatricolazione di 280 unità. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty hanno invece venduto rispettivamente 505 unità e 328 unità.