Fiat Titano: raddoppiano gli stabilimenti che ospiteranno la sua produzione

Fiat in Sud America si prepara ad entrare nel competitivo segmento dei pick-up di medie dimensioni con il nuovo Fiat Titano, che inizialmente sarà prodotto in Uruguay, dove è prodotto da Nordex ed importato nei principali mercati della regione e cioè Brasile e Argentina. Ma dietro le quinte, Stellantis sta già lavorando per produrre il pick-up anche nella sua fabbrica di Córdoba in Argentina. Questo almeno secondo quanto riportano alcuni media in Brasile. Stellantis prevede di produrre il pick-up nello stabilimento di Córdoba, in Argentina, a partire dal 2025. Il debutto dovrebbe essere una novità per la linea 2026. Non ci sarà alcun cambiamento visivo rispetto al Fiat Titano, che arriverà entro la fine di quest’anno importato dall’Uruguay.

Fiat Titano: dal 2025 oltre che in Uruguay sarà prodotto anche nello stabilimento Stellantis di Cordoba in Argentina

Prodotto in Argentina, il pick-up avrà versioni Peugeot e Fiat, come già avviene per la produzione uruguaiana. Stellantis sta già lavorando sugli strumenti che verranno utilizzati nelle linee di produzione di Córdoba. Il progetto ha il nome in codice Progetto KP1. La Fiat Titano prodotta in Argentina non avrà modifiche estetiche rispetto al modello che sarà già prodotto in Uruguay. Si tratterà, in altre parole, della stessa Peugeot Landtrek con il logo Fiat.

Rispetto al modello francese, Fiat Titano riceve solo la nuova calandra che presenta un’ampia cornice nella parte superiore e sui lati. È suddiviso in quattro sezioni orizzontali con elementi 3D, le prime tre delle quali presentano sei prese d’aria per lato, separate dal nome Fiat che è evidenziato nella parte centrale. L’ultima sezione è più aperta con piccoli filetti distribuiti orizzontalmente e verticalmente. Al posteriore la Fiat Titano ha in evidenza solo il logo Fiat e la scritta Titano. Non cambiano nemmeno i fari, che seguono lo stesso design Landtrek.

Fiat Titano uruguaiana sarà equipaggiata con il motore 2.2 BlueHDI Turbo Diesel da 200 CV e 45,9 kgfm di coppia. Il pick-up medio avrà versioni con cambio manuale a sei marce o cambio automatico a sei marce. La trazione sarà 4×4. Ma grazie alla produzione argentina, la Fiat Titano potrà ricevere il nuovo motore 2.4 Turbo Diesel sviluppato da Stellantis. Verrà utilizzato dalla Jeep Compass, dal Commander e dal Ram Rampage.