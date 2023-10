Stellantis: le trattative con Unifor sono giunte ad un punto cruciale

Stellantis e Unifor continuano le trattative per il nuovo contratto collettivo di lavoro in Canada. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del sindacato queste trattative sono giunte ora ad un punto cruciale. I diritti di contrattazione per il prossimo stabilimento di batterie per veicoli elettrici NextStar a Windsor in Ontario, sono tra le questioni sul tavolo mentre Unifor continua a contrattare con Stellantis come affermato il sindacato in un aggiornamento di mercoledì. La scadenza per la contrattazione è fissata per il 29 ottobre alle 23:59. Il sindacato afferma che il suo obiettivo è garantire gli elementi dell’accordo di modello che è stato ora ratificato dai membri della Ford e della General Motors.

Trattative ad un punto cruciale tra Unifor e Stellantis secondo il sindacato

“Stiamo entrando in una fase cruciale dei nostri negoziati e della transizione del Canada verso la produzione di veicoli elettrici”, ha affermato la presidente nazionale Lana Payne in un aggiornamento scritto ai membri.

Ma oltre a ciò, Payne ha detto in un’intervista a CBC News che ci sono problemi specifici di Stellantis. Ciò include la protezione contro l’esternalizzazione presso i centri di distribuzione dei ricambi e i diritti di contrattazione per l’impianto di batterie per veicoli elettrici NextStar, che è attualmente in costruzione.

“Una questione molto importante a Windsor è l’estensione dei diritti di contrattazione all’impianto di batterie”, ha detto Payne. “Quindi c’è ancora molto lavoro da fare qui e in questo momento direi che siamo di fronte a questo in questo momento.” Payne aveva precedentemente affermato che lei e il sindacato si aspettavano che questo round di trattative con Stellantis fosse più impegnativo.

“Sapevamo che questo sarebbe stato un compito arduo per Stellantis a causa delle dimensioni della loro impronta. Hanno quasi il doppio del numero di dipendenti di Ford qui in Canada e General Motors e ovviamente hanno fatto investimenti considerevoli”, ha detto Payne.

Unifor conta 4.500 membri nello stabilimento di assemblaggio di Windsor e 3.200 membri nello stabilimento di assemblaggio di Brampton. Gli accordi con Ford e General Motors sono stati ratificati all’inizio di questo autunno. I membri della Ford hanno ratificato il loro accordo con uno stretto 54%, mentre i membri della General Motors hanno accettato il loro accordo con circa l’81%. Vedremo dunque se anche con il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares si arriverà ad un accordo.