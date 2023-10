DS Automobiles integra nelle sue auto ChatGPT

ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale generativa. Questa tecnologia utilizza modelli linguistici per capire e generare un’interazione naturale e fluida. Imparando da enormi quantità di dati, ChatGPT può rispondere a una vasta gamma di domande e fornire informazioni precise e rilevanti.

ChatGPT arriva nelle auto di DS Automobiles

DS IRIS SYSTEM, disponibile su tutta la gamma DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, si arricchisce ora di ChatGPT AI per permettere agli utenti di vivere un’esperienza di conversazione innovativa a bordo del veicolo, garantendo l’accesso a informazioni utili e la possibilità di completare una moltitudine di compiti. Grazie all’integrazione di questa nuova funzionalità, il sistema di riconoscimento vocale di bordo DS diventa un assistente digitale dedicato all’esperienza di viaggio.

E se chiedeste a DS IRIS SYSTEM cosa potreste visitare in un pomeriggio a Bordeaux, di elencare le opere più belle conservate al Museo del Louvre, di inventare un quiz sul vostro argomento preferito o addirittura di inventare una favola per bambini? Tutte queste idee, e molto altro ancora, possono ora essere argomenti di conversazione con il tuo DS. Infatti, integrato nel SISTEMA DS IRIS, ChatGPT offre una dimensione completamente nuova di interazione tra conducente e veicolo.

Per utilizzarlo è sufficiente parlare al SISTEMA DS IRIS dicendo “OK IRIS” oppure premendo l’apposito pulsante al volante. L’interazione vocale inizia quindi in tutta sicurezza, senza che tu distolga gli occhi dalla strada o le mani dal volante.

DS Automobiles avvia la fase pilota “SoundHound AI powered by ChatGPT” all’interno di Stellantis per valutare l’esperienza del cliente per le prime 20.000 richieste. L’integrazione di ChatGPT con DS IRIS SYSTEM è offerta senza costi aggiuntivi per un periodo di sei mesi, se l’abbonamento viene sottoscritto tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024 su DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9. Questa funzionalità , attivabile immediatamente a distanza attraverso il DS Services Store, è disponibile su tutti i modelli DS dotati di DS IRIS SYSTEM ed è accessibile in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, in ciascuna delle lingue di questi paesi.

Olivier François, Direttore di DS Automobiles ha dichiarato: “La nostra missione in DS è fornire ai nostri clienti un’esperienza di bordo unica. Come pionieri nell’integrazione di ChatGPT nel mondo automobilistico, stiamo rendendo accessibile un’intelligenza artificiale generativa fluida, intuitiva e coinvolgente, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica.” È una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato che fa parte di una delle più grandi trasformazioni sociali del 21 ° secolo”.

Yves Bonnefont, Direttore Software di Stellantis ha dichiarato: “Anche conoscendo tutti i meccanismi interni e i calcoli binari che consentono a ChatGPT di interagire con il suo utente, c’è un certo fascino per il modo in cui funziona questo modello di intelligenza artificiale conversazionale. La sua capacità di interagire è sicuramente una delle applicazioni più sorprendenti dell’IA dell’ultimo anno in tutto il mondo. Da quando ChatGPT è disponibile, abbiamo lavorato per integrarlo nei nostri sistemi. E siamo lieti di essere i primi a offrire questa innovazione in Europa. Questo sviluppo fa parte del focus strategico di Stellantis, all’interno della strategia Dare Forward 2030”.