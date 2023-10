Stellantis: Unifor fissa la scadenza delle trattative al 29 ottobre

Unifor, il sindacato che rappresenta più di 8.200 lavoratori di Stellantis in Canada, ha annunciato martedì che inizierà ufficialmente le trattative contrattuali con il gruppo automobilistico mercoledì e che ha fissato la data del possibile sciopero per il 29 ottobre alle 23:59. I rappresentanti sindacali hanno fatto una riunione del gruppo martedì a Toronto per verificare i preparativi finali prima che i colloqui iniziassero ufficialmente mercoledì.

“Il nostro sindacato è pronto per l’ultimo e decisivo round di negoziati con le case automobilistiche di Detroit per assicurare le condizioni del nostro modello canadese e ottenere importanti ulteriori miglioramenti su varie questioni lavorative specifiche di Stellantis”, ha dichiarato Lana Payne, presidente nazionale di Unifor. Unifor si concentrerà su Stellantis dopo aver raggiunto l’accordo modello precedentemente stabilito con la Ford canadese e poi con General Motors.

Unifor conta più di 8.200 membri presso gli impianti Stellantis in Canada, tra cui lo stabilimento di assemblaggio di Windsor, lo stabilimento di assemblaggio di Brampton, l’impianto di fusione di Etobicoke, il centro di distribuzione ricambi Red Deer e il centro di distribuzione ricambi Mississauga. Una delle questioni locali che Unifor vorrà affrontare è quella di dare ai lavoratori la possibilità di percepire il valore commutato delle loro pensioni in una somma unica invece che ricevere pagamenti mensili. Questa opzione è già disponibile per i lavoratori di Ford e di General Motors.

I rappresentanti locali del sindacato Unifor vogliono anche garantirsi il diritto di rappresentare i lavoratori presso l’impianto di batterie NextStar Energy, che è una joint venture tra Stellantis e LG Energy Solution. In fase di costruzione a Windsor, creerà migliaia di nuovi posti di lavoro diretti nel settore manifatturiero. Vedremo dunque che novità arriveranno dal Canada a proposito di queste trattative con Unifor per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.