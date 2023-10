Mentre il costo dello sciopero in corso avviato da UAW contro Stellantis continua ad aumentare, la società ha deciso di annullare la sua presenza al Consumer Electronic Show (CES) 2024. Si tratta della più grande fiera tecnologica nel mondo, in programma il prossimo gennaio a Las Vegas in Nevada.

Stellantis annulla la sua partecipazione al CES 2024 a causa dello sciopero della UAW

L’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares sta implementando contromisure globali per mitigare gli impatti finanziari e preservare il capitale, continuando a dimostrare in altri modi la sua trasformazione in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile.

“Essere un punto di riferimento nella creazione di valore per tutti gli stakeholder – clienti, dipendenti e investitori – è un elemento chiave del piano strategico Dare Forward 2030 del gruppo automobilistico. Considerato lo stato attuale delle trattative negli Stati Uniti, preservare i fondamentali dell’azienda e quindi proteggerne il futuro è una priorità assoluta per il management di Stellantis“, ha affermato l’azienda in un comunicato pubblicato da pochi minuti.

Stellantis ha però ribadito anche che continuerà a impegnarsi nella creazione di prodotti amati dai clienti, garantendo la libertà di movimento per tutti e diventando un punto di riferimento nella creazione di valore per i propri dipendenti e tutti gli altri stakeholder, come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030.

In passato spesso il gruppo automobilistico è stato protagonista di precedenti edizioni del CES ma a quanto pare ciò non avverrà nel 2024 in seguito a questa clamorosa decisione. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dagli Stati Uniti a proposito di questo annuncio di cancellazione della sua partecipazione al CES di Las Vegas 2024.