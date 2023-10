Alfa Romeo Milano: sarà così la futura berlina coupè?

Il creatore digitale e designer Mirko del Prete ha realizzato nei giorni scorsi un render di un futuro e ipotetivo modello definito Alfa Romeo Milano che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di una futura berlina coupé molto sportiva della casa automobilistica del Biscione. Ricordiamo che come confermato dal CEO dello storico marchio milanese Jean Philippe Imparato nel futuro di Alfa Romeo ci sarà spazio non solo per SUV e crossover ma anche per berline, coupé, spider e forse addirrittura per una monovolume.

Ecco come potrebbe apparire una futura Alfa Romeo Milano

Il render di Mirko del Prete chiamato Alfa Romeo Milano potrebbe dunque fornirci alcuni importanti indizi su questa auto che dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi anni, sicuramente entro il 2028 e che potrebbe rappresentare uno dei modelli chiave per la trasformazione di Alfa Romeo in un brand premium globale come nei desideri del gruppo Stellantis. Si potrebbe trattare di una vettura che si andrà a collocare al di sopra di Alfa Romeo Giulia nella gamma della casa milanese e che in futuro sarà affiancata da un SUV di grandi dimensioni. Questa auto potrebbe avere quattro posti e arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Questa auto, il cui nome ufficiale non è stato ancora annunciato, rappresenterà il meglio di ciò che Alfa Romeo ha da offrire in termini di prestazioni, design, lusso, tecnologia e piacere di guida.

La futura Alfa Romeo Milano dovrebbe avere anche una versione Quadrifoglio con oltre mille cavalli di potenza, un’autonomia di circa 800 km e tempi di ricarica davvero veloci. Questa auto dunque potrebbe rappresentare il classico fiore all’occhiello della rinnovata gamma della casa automobilistica del Biscione che nei prossimi anni si aricchirà con tanti nuovi modelli pensati per fare bene in tutto il mondo conquistando anche Stati Uniti e Cina.