Fiat: tre dolorosi addii per le sue auto nei prossimi anni

Fiat nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli. Dopo Fiat 600 e Topolino svelate quest’anno nel 2024 toccherà alla nuova Panda che debutterà nelle vesti di crossover elettrico low cost lungo circa 4 metri con un prezzo inferiore ai 25 mila euro. Nel 2025 toccherà ad un altro crossover che forse si chiamerà nuova Multipla. Confermata per il 2027 anche una nuova generazione di 500 e qualcuno ipotizza che in futuro ci possa essere spazio anche per un altro crossover che forse si chiamerà 500XL. Su questo però al momento non ci sono notizie ufficiali trattandosi di semplici voci.

Fiat: ecco i modelli che diranno addio alla sua gamma nel corso dei prossimi anni

Ma nella gamma di Fiat non ci saranno solo novità in entrata ma anche dei dolorosi addii. Il primo si registrerà il prossimo anno come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Si tratterà della 500X che entro la fine del 2024 cesserà di essere prodotta a Melfi. La vettura non riceverà una erede diretta e il suo posto nel segmento B del mercato sarà occupato da due nuove auto: le nuove 600 e Panda. Ovviamente la notizia del suo addio ha fatto discutere molto. Del resto parliamo di una vettura che negli ultimi anni è stata tra le più vendute dalla casa torinese in Italia e nel mondo. Ma sono altre le auto su cui il brand torinese ha deciso di puntare.

Stessa sorte toccherà nel 2025 alla Fiat Tipo. La vettura prodotta a Bursa in Turchia uscirà di scena entro la fine di quell’anno. Il suo posto però non sarà preso da una nuova berlina ma da un crossover elettrico che sarà prodotto a Kenitra in Marocco su piattaforma STLA Medium che come vi dicevamo poc’anzi si potrebbe chiamare nuova Multipla. Tipo dunque nonostante un discreto successo ottenuto nella sua carriera uscirtà di scena in maniera definitiva.

Il terzo addio alla gamma di Fiat si registrerà entro la fine del 2026 quando l’attuale generazione di Panda uscirà di scena non venendo più prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano. Questo significa che a quel punto l’unica Panda esistente sarà il crossover che verrà presentato l’anno prossimo e di cui al momento non si sa ancora dove sarà prodotto.