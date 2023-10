John Elkann: ‘Da Melfi a Mirafiori Stellantis conferma gli impegni in Italia’

In occasione dell’inaugurazione del nuovo Science Gateway del Cern, il presidente di Stellantis John Elkann ha rilasciato interessanti dichiarazioni. Il rampollo della famiglia Agnelli ha detto che le ultime notizie relative agli stabilimenti di Melfi e Mirafiori dove è stata confermata la produzione di numerose nuove auto nei prossimi anni confermano le intenzioni del gruppo automobilistico di puntare sul nostro paese e soprattutto che Stellantis ha mantenendo le promesse fatte a proposito dei suoi stabilimenti in Italia.

Le recenti notizie su Mirafiori e Melfi confermano le intenzioni di Stellantis di puntare sull’Italia secondo John Elkann

John Elkann si riferisce al recente annuncio di cinque nuovi modelli elettrici per lo stabilimento Stellantis di Melfi. Si tratta delle nuove DS 4 lettrica e DS 8, dell’erede di Jeep Compass, e delle nuove Lancia Gamma e Opel Manta. Per quanto riguarda invece Mirafiori confermata la produzione delle auto di Maserati compresa anche la nuova generazione di Quattroporte. Anche Fiat 500 elettrica continuerà ad essere prodotta in Piemonte anche con la prossima generazione.

John Elkann ha evidenziato il grande sforzo e la volontà di Stellantis di portare avanti questo difficile processo di trasformazione della propria attività con il passaggio alla mobilità elettrica puntando sul nostro paese. Questa è stata anche un’opportunità per rendere omaggio a Sergio Marchionne, l’ex CEO di Fiat Chrysler scomparso nel 2018. L’Auditorium del Science Gateway porta il suo nome. Elkann ha ricordato come Marchionne fosse un uomo molto curioso con un grande desiderio di imparare sempre nuove cose e accrescere la sua conoscenza.

John Elkann

Stellantis dunque conferma le proprie intenzioni. Vedremo se ci sarà anche un accordo con il governo italiano per portare la produzione di auto nel nostro paese a oltre 1 milione e quali novità eventualmente potrebbe portare questo accordo. Qualcuno parla di uno spostamento della produzione della nuova Fiat Panda in Italia ma per il momento si tratta solo di voci. Non ci sono al momento conferme in merito a ciò.