Stellantis: il Cern apre “Science Gateway”

Sabato scorso il CERN ha inaugurato una nuova struttura all’avanguardia per l’educazione e la divulgazione scientifica. Nell’ambito di un evento di apertura durato un giorno, il CERN ha presentato Science Gateway al Presidente federale della Confederazione Svizzera, ai ministri e ad altri rappresentanti di alto rango degli Stati membri del CERN e dei paesi associati, ai finanziatori del progetto e ai partner del CERN nei settori della scienza e della tecnologia. ricerca, formazione e pubbliche relazioni. Progettato dal Renzo Piano Building Workshop di fama internazionale, il nuovo centro è aperto a visitatori provenienti da tutto il mondo dai cinque anni in su. Ciò consente al CERN di espandere in modo significativo il proprio portafoglio di attività educative e di pubbliche relazioni. Il CERN Science Gateway sarà aperto al pubblico dall’8 ottobre 2023.

L’edificio è stato progettato da Renzo Piano e finanziato con il contributo maggiore della Fondazione Stellantis

Nel suo discorso all’inizio delle cerimonie di apertura, il Direttore Generale del CERN Fabiola Gianotti ha sottolineato il valore dell’educazione e della sensibilizzazione. Il centro europeo di ricerca nucleare CERN ospita il Large Hadron Collider, il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. Ispirato alla struttura tubolare dell’acceleratore di particelle del CERN, l’iconico edificio comprende cinque aree destinate a sale espositive, laboratori, una sala conferenze che può essere suddivisa in modo flessibile a seconda delle esigenze, oltre a un negozio e un ristorante. Con facciate e ponti in vetro, il CERN sottolinea il suo impegno per la collaborazione transfrontaliera e interculturale e per una scienza aperta accessibile a tutti.

L’edificio non è solo visivamente impressionante. Il CERN e gli architetti si sono inoltre impegnati a renderlo completamente carbon neutral. Quasi 4.000 metri quadrati di pannelli solari forniscono più elettricità di quella necessaria all’edificio. Sono stati piantati oltre 400 alberi in modo che l’intera area si trovi nel mezzo di una foresta vivente.

Il progetto complessivo è stato avviato nel 2018 e, dopo la posa della prima pietra il 21 giugno 2021, la costruzione del Science Gateway Campus ha richiesto poco più di due anni. Senza il generoso sostegno degli sponsor del CERN Science Gateway, uniti dagli stessi valori e disposti a contribuire all’educazione e alla conoscenza a beneficio della società, questa nuova struttura non sarebbe stata possibile. Il costo totale del Science Gateway è stato di circa 100 milioni di franchi svizzeri, finanziato esclusivamente tramite donazioni.

In particolare, la Fondazione Stellantis ha apportato il maggior contributo individuale al progetto con 45 milioni di franchi svizzeri. John Elkann, presidente di Stellantis, ha commentato: “Il CERN è un esempio di come possiamo lavorare mano nella mano e sfruttare la conoscenza scientifica e l’ingegno per il bene comune. La Fondazione Stellantis è orgogliosa di questa collaborazione ed è lieta di farlo con che il nuovo Science Gateway, che rende omaggio anche al grande innovatore Sergio Marchionne, sarà ora aperto al pubblico. Io e la mia famiglia crediamo fermamente nella forza dell’educazione, missione della Fondazione Agnelli: riaffermiamo oggi questo impegno con convinzione e passione”.

Come parte della società più ampia, Stellantis è impegnata a promuovere la realizzazione umana. Attraverso le sue attività di beneficenza e la sua fondazione, Stellantis investe nelle persone attraverso progetti educativi che promuovono l’innovazione e l’eccellenza. Un altro importante donatore è la Fondazione Hans Wilsdorf. Ulteriori fondi sono stati raccolti dalla Fondazione LEGO, dalla Loterie Romande, dalla Fondazione Ernst Göhner, da Rolex, dalla Fondazione Carla Fendi, dalla Fondation Gelbert, da Solvay, dalla Fondation Meyrinoise du Casino e dalla città di Meyrin.

Il CERN desidera ringraziare la République et Canton de Genève e la CERN & Society Foundation per il loro sostegno. La cerimonia si è svolta nella nuova sala conferenze intitolata all’ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, recentemente scomparso, che può ospitare 900 persone. Gli ospiti hanno visitato i laboratori didattici, mostre coinvolgenti uniche, si sono soffermati al Big Bang Café e hanno passeggiato in Collider Circle Square e in altre aree del campus Science Gateway.