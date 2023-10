Fiat trionfa agli ADCI Awards 2023 con “No Grey” e “Pandelleria”

Fiat si è distinta con sei premi nell’edizione 2023 degli ADCI Awards, il premio più prestigioso della comunità creativa italiana, promosso dall’Art Director Club. Il brand, insieme all’agenzia Leo Burnett, si è distinto in diverse categorie con due progetti distinti.

Sei premi per Fiat agli ADCI Award 2023

Il progetto “No Grey ”, sviluppato dall’agenzia creativa Leo Burnett e prodotto da Twister Film, ha vinto l’oro nella categoria “Corporate PR Communication“, l’argento nella categoria “Film” e il bronzo nella categoria “Social/Digital PR”. Il video, diffuso a giugno, evidenzia la decisione strategica della Fiat di porre fine alla produzione delle auto grigie. Olivier François, CEO della casa italiana e Global CMO di Stellantis, spiega la strategia e diventa protagonista del video, in cui la 600e fa un tuffo nel colore, all’insegna del motto “Italia. La terra dei colori. Fiat il marchio dei colori”. Un progetto innovativo e colorato che incarna lo spirito allegro e pop che caratterizza il marchio torinese e che ha raggiunto più di 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ancora più successo ha avuto il film documentario “Pandelleria“, anch’esso realizzato dall’agenzia Leo Burnett e prodotto dalla società di produzione Twister Film. Girato a Pantelleria, dove “Le Panda sono più delle persone”, il film di 30 minuti ha vinto l’oro nella categoria “Creative Effectiveness Media“, l’argento nella categoria “Brand Entertainment” e il bronzo nella categoria “Film“. Il film documentario non è solo un omaggio alla Panda, icona della FIAT da oltre 40 anni, ma anche un omaggio ai dipendenti dello stabilimento di Pomigliano d’Arco che producono la Panda e che hanno quindi contribuito in modo determinante al successo della Panda in tutto il mondo.

Dal 1985 gli ADCI Awards sono un punto di riferimento per la creatività e la qualità della comunicazione pubblicitaria in Italia. Nel tempo hanno documentato l’evoluzione dei linguaggi, degli stili e dell’uso dei media, selezionando solo le opere più rilevanti dal punto di vista creativo. Attualmente l’Art Director Club Italiano è un’ampia associazione impegnata a riconoscere e sostenere il valore della creatività come elemento fondante e vantaggio competitivo della comunicazione aziendale, istituzionale e sociale.