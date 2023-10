Stellantis leader nella vendita di city car elettriche in un mercato importante

I marchi del gruppo Stellantis hanno dominato il mercato polacco delle autovetture urbane e dei SUV completamente elettrici, ottenendo ottimi risultati nel periodo da gennaio a settembre di quest’anno. Quota di mercato complessiva del 41,45 per cento nei segmenti A, A-SUV, B, B-SUV e B-MPV. Tra i veicoli elettrici urbani più piccoli, due modelli sono leader: la Fiat 500e, che si è classificata al primo posto in questo segmento, e la sportiva Abarth 500e, che è al terzo posto.

Stellantis sempre più leader nel segmento delle city car elettriche

Nel segmento B delle auto elettriche urbane, anche i modelli dei famosi marchi di Stellantis hanno conquistato due posti sul podio. La Peugeot E-208 si è classificata al secondo posto e la Opel Corsa-e al terzo. A sua volta, la “Auto europea dell’anno 2023” prodotta in Polonia, la Jeep Avenger, ha conquistato il secondo posto sul podio nel segmento B-SUV completamente elettrico, superando di poco la Opel Mokka-e, terza classificata. I modelli Peugeot E-2008 e DS 3 Crossback E-Tense hanno conquistato rispettivamente il quarto e quinto posto.

Stellantis continua la sua offensiva di modelli e rafforza costantemente la propria offerta di auto elettriche in linea con i presupposti del piano strategico Dare Forward 2030, anche nei segmenti delle city car. Già a ottobre farà la sua comparsa negli showroom autorizzati Opel la nuova Corsa Electric, che ora propone un motore più potente e una nuova batteria che garantisce un’autonomia fino a 405 chilometri nel ciclo WLTP.

Ricordiamo che il marchio Citroën presenterà il 17 ottobre la nuova Citroën ë-C3 per raccogliere la sfida delle piccole auto elettriche a prezzi accessibili. Inoltre, nel novembre di quest’anno la nuova Peugeot E-208 sarà in vendita quest’anno. Questo modello può essere dotato di trazione 100 per cento elettrica, con un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP. Nel frattempo, Fiat torna nel segmento B presentando la nuova Fiat 600e, che garantisce un piacere di guida ancora maggiore. Questo modello sarà disponibile in Polonia alla fine dell’anno.