Stellantis premia i suoi fornitori per il loro impegno, prestazioni, qualità ed eccellenza operativa

Stellantis ha scelto di premiare 40 dei suoi fornitori per il loro livello di impegno, prestazioni, qualità ed eccellenza operativa per l’anno 2022. L’azienda ha così designato un “Fornitore dell’anno” in ciascuno dei 16 categorie: ricambi e servizio post-vendita, acquisti diretti, servizi indiretti e performance regionale. A questo evento annuale hanno partecipato più di 150 fornitori globali e il management del gruppo autombilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.

Stellantis premia 40 fornitori in 16 categorie strategiche: acquisti, catena di fornitura, qualità dei fornitori e innovazione

“Estendiamo le nostre più sincere congratulazioni ai vincitori del premio Fornitore dell’anno, il cui impegno e i cui standard ci hanno aiutato a superare le sfide e raggiungere nuovi traguardi”, ha affermato Maxime Picat, Chief Purchasing and Supply Chain Officer di Stellantis. “Il loro spirito collaborativo, le prestazioni eccezionali, la qualità senza compromessi e la capacità di fornire ricambi e assistenza in tempo si sono rivelati essenziali per tutto ciò che abbiamo realizzato”, ha dichiarato.

Tutti i candidati e i vincitori del premio “Fornitore dell’anno” sono stati selezionati dai team dirigenziali interfunzionali di Stellantis. Questi team hanno valutato i fornitori sulla base di diversi criteri, tra cui prestazioni, innovazione, qualità, costi, lancio del programma e sicurezza, nonché sul loro impegno nell’attuazione del piano Dare Forward 2030.

Come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’intenzione di raggiungere il 100 per cento di veicoli elettrici per passeggeri (BEV) venduti in Europa e il 50 per centro di veicoli passeggeri e pick up BEV negli Stati Uniti entro il 2030, riducendo al contempo la complessità e i costi dei veicoli elettrici a batteria del 40 per cento. Questi obiettivi sono al centro delle preoccupazioni del team acquisti e catena di fornitura per consentire al gruppo automobilistico di offrire soluzioni di mobilità pulite, sicure e convenienti per tutti.