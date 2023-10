Stellantis annuncia un importante investimento nella produzione di litio

Stellantis ha consolidato la sua posizione nel mercato delle energie rinnovabili siglando un importante accordo con Argentina Litio y Energía S.A. (ALE), ramo operativo di Argentina Lithium & Energy Corp.

Mediante un investimento di 90 milioni di dollari, il colosso italo-francese acquisirà una partecipazione del 19,9% in ALE, supportando così quattro iniziative chiave in Argentina. Questa intesa pluriennale, della durata di sette anni, anticipa che le prime consegne dalla collaborazione inizieranno nel 2028.

Antonio Filosa, rappresentante di spicco del gruppo italo-francese e presidente della divisione sudamericana, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Questo impegno sottolinea la determinazione di Stellantis nel promuovere una mobilità sostenibile in Sud America. Il litio, essendo una componente importante nella produzione di batterie per veicoli elettrici, richiede una fornitura affidabile. Questo accordo si inserisce perfettamente nella nostra visione globale”.

A sua volta, Nikolaos Cacos – presidente e CEO di Argentina Litio y Energía Corp. – ha manifestato grande entusiasmo per questa partnership: “È un onore collaborare con un gruppo automobilistico di tale prestigio per i nostri prossimi progetti di estrazione di litio in Argentina. La nostra aspirazione comune è sviluppare un’operazione mineraria di litio che generi un futuro brillante per l’intera regione. Noi e Stellantis siamo impegnati a fornire litio sostenibile, accelerando così l’elettrificazione dei trasporti e tutelando l’ambiente”.

Prosegue l’attuazione del piano Dare Forward 2030

All’interno del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha già delineato ambiziosi obiettivi. Entro il 2030, si prevede che tutti i veicoli passeggeri venduti in Europa siano completamente elettrici mentre negli Stati Uniti si punta a raggiungere una quota di vendita del 50% per veicoli elettrici, sia passeggeri che commerciali leggeri.

Per realizzare questi obiettivi, il gruppo automobilistico italo-francese sta assicurando una capacità di batteria di circa 400 GWh, sostenuta anche dall’implementazione di sei Gigafactory tra Europa e Stati Uniti. Con questi passi avanti, il colosso è ben posizionato per diventare un’entità carbon neutral entro il 2038, compensando una minima percentuale delle emissioni residue.