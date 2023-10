Stellantis amplia l’offerta di soluzioni di mobilità in Africa

AUTO24.africa, un innovativa piattaforma per la vendita di auto usate, ha annunciato oggi la sua espansione in quattro nuovi mercati africani: Marocco, Ruanda, Senegal e Sud Africa. Questa mossa arriva dopo un primo anno di notevole successo in Costa d’Avorio e posiziona la piattaforma per diventare il rivenditore multimarca numero uno nel continente per auto usate. Dopo l’investimento di Stellantis dello scorso anno, AUTO24.africa sta rivoluzionando il settore automobilistico africano con offerte ai clienti uniche nel suo genere.

Stellantis annuncia l’espansione di Auto24.africa in altri 4 paesi: Marocco, Ruanda, Senegal e Sud Africa

AUTO24.africa offre servizi ineguagliabili ed esclusivi, tra cui una politica di rimborso di cinque giorni, una garanzia di sei mesi, una manutenzione di un anno e piani assicurativi di un anno per tutti i veicoli. La piattaforma offre anche convenienti opzioni di finanziamento in collaborazione con diversi partner. Questi vantaggi sono i primi in molti paesi africani e ridefiniscono lo standard per il possesso di un’auto in tutto il continente.

Stellantis, in qualità di investitore principale, continua a sostenere AUTO24.africa nel suo ambizioso viaggio che è perfettamente in linea con il piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030, partecipando all’ampliamento della nostra offerta di soluzioni di mobilità per soddisfare ampiamente le esigenze dei clienti in Africa.

Africar Group, la società madre di AUTO24.africa, è stata pioniera negli annunci automobilistici online nell’Africa sub-sahariana sin dalla sua fondazione in Australia nel 2016. L’azienda sfrutta la tecnologia all’avanguardia per offrire esperienze digitali senza soluzione di continuità che soddisfano le esigenze uniche di AUTO24.africa per il mercato africano.

L’espansione di quest’anno fa parte della visione a lungo termine di AUTO24.africa di diventare il principale rivenditore multimarca certificato di auto usate in Africa. La piattaforma mira a introdurre ancora più funzionalità e capacità che miglioreranno ulteriormente l’esperienza di acquisto e vendita di automobili, il tutto con fiducia e trasparenza.