Stellantis e Volkswagen: il piano di investire nelle miniere in Brasile sarebbe fallito

Il piano delle case automobilistiche Volkswagen e Stellantis di acquistare insieme al gruppo minerario Glencore in Brasile due miniere di materie prime per batterie sarebbe fallito. Come ha riferito la società finanziaria coinvolta nell’operazione ACG, “malgrado tutti gli sforzi non è stato possibile concordare alcuna revisione dell’accordo di acquisizione”. Il contratto è stato quindi risolto. “ACG annuncia oggi che, nonostante tutti gli sforzi, non è stata concordata alcuna revisione dell’accordo di acquisizione e che l’accordo di acquisizione è stato risolto”, ha affermato la società con sede a Londra.

Il piano di Stellantis e Volkswagen di acquisire insieme a Glencore due miniere in Brasile sarebbe saltato

Quando fu annunciato nel giugno, si diceva che ACG voleva acquisire una miniera di solfuro di nichel e una miniera di rame per un miliardo di dollari USA (all’epoca circa 930 milioni di euro). L’affiliata della VW per le batterie PowerCo ha promesso un pagamento anticipato di 100 milioni di dollari per il solfuro di nichel, e Stellantis, Glencore e un fondo di investimento minerario avrebbero voluto fornire somme altrettanto ingenti. ACG voleva raccogliere i fondi rimanenti – all’epoca circa 600 milioni di dollari – sul mercato dei capitali.

L’agenzia di stampa Reuters ora riporta, citando molteplici fonti, che al momento dell’aumento di capitale di 300 milioni di dollari pianificato da ACG, che faceva parte della transazione, non c’era più alcun interesse tra gli investitori di minoranza, sebbene Stellantis e Glencore fossero a bordo come investitori principali. Contattati da Reuters, ACG e Glencore hanno rifiutato di commentare.

“L’accordo è fallito a causa del prezzo”, ha detto un insider. Dall’inizio dell’anno il prezzo del nichel è crollato del 37 per cento. Il prezzo quotato da ACG era più alto di quanto gli acquirenti avrebbero ritenuto realistico dopo il calo dei prezzi del nichel, scrive Reuters. Anche i tentativi di rinegoziare i termini dell’accordo dopo il basso interesse sono falliti. ACG voleva acquistare entrambe le miniere da Appian Capital e trarre vantaggio in un momento di crescente domanda di materiali di nichel e rame per la propulsione e la transizione energetica. Dunque per Stellantis e Volkswagen niente da fare.