Free2move avvia la fase di co-branding con Share Now e lancia campagna europea

Share Now, leader di mercato e pioniere del car sharing a flusso libero, entra ufficialmente nella fase di co-branding con il fornitore internazionale di mobilità Free2move. Questo passo è accompagnato dalla campagna di co-branding “Everytingh is Better When Shared”, che inizierà il 26 settembre 2023 e durerà fino alla fine di ottobre 2023.

La fase di co-branding appena iniziata segna una pietra miliare nella collaborazione tra Free2move e Share Now

Dopo l’acquisizione di Share Now da parte di Free2move lo scorso anno, sta ora iniziando la fase ufficiale di co-branding di entrambe le società, con visibilità su tutti i canali e mercati di Free2move e Share Now. Le misure di co-branding sono integrate dalla campagna europea che sarà lanciata immediatamente in Germania, Austria, Italia, Paesi Bassi, Francia e Spagna. Queste iniziative gettano le basi per il posizionamento delle aziende come fornitore di mobilità globale e completo. Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move e Share Now, ha sottolineato l’importanza di questa fase, affermando: “Il lancio della nostra fase di co-branding è una pietra miliare importante che sottolinea il nostro impegno ad affermarci come una delle più grandi piattaforme di mobilità in Europa, offrendo una vasta gamma di servizi

La nuova campagna di comunicazione è stata sviluppata in stretta collaborazione con l’agenzia berlinese Jung von Matt / Spree. Natalie Hoffmann, Director Brand di Free2move e Share Now, ha aggiunto: “La campagna riflette la nostra visione di trasformare la mobilità negli spazi urbani. Lavorando a stretto contatto con Jung von Matt / Spree, abbiamo sviluppato un concetto che riflette perfettamente la nostra identità di marchio condivisa.”

Free2move offre un ecosistema di mobilità completo e unico per i suoi clienti privati ​​e professionali in tutto il mondo. Free2move si affida ai dati e alla tecnologia per mettere l’esperienza del cliente al centro della propria attività e reinventare la mobilità. Free2move adotta un approccio da mercato della mobilità, offrendo una gamma di servizi per soddisfare le diverse esigenze di viaggio dei suoi clienti – da un minuto a diversi giorni o mesi con car sharing, noleggi a breve, medio o lungo termine e parcheggio attraverso un servizio di mobilità. app. L’azienda ha sede a Parigi, in Francia, e fa parte del gruppo multinazionale Stellantis. Free2move in numeri: più di 6 milioni di clienti, 450.000 veicoli a noleggio, 500.000 posti auto.

In qualità di leader di mercato e pioniere del car sharing a flusso libero, Share Now è presente in 17 città europee con circa 10.000 veicoli, di cui circa 3.000 elettrici. Più di quattro milioni di clienti utilizzano già questo servizio. Share Now offre una soluzione sostenibile per la mobilità urbana e, come parte dell’offerta di mobilità, fornisce un contributo significativo alla riduzione della congestione del traffico nelle città. Con veicoli di marchi come Citroën, Fiat, Opel e Peugeot, Share Now continua ad espandere la propria leadership sul mercato europeo nel car sharing a flusso libero. Il fornitore di servizi di mobilità è stato fondato nel 2019 e ha sede a Berlino.