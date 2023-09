Stellantis introduce cambiamento importante nello stabilimento di Trnava

Arrivano novità importanti per Stellantis dalla Slovacchia: il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha previsto una novità importante per il suo stabilimento di Trnava. Nelle scorse ore si è saputo che il sito produttivo dove in futuro sarà prodotta la nuova Citroen e-C3 passerà a un programma di lavoro su due turni in alcune delle sue attività a partire dal 1° ottobre. Si tratta di una soluzione temporanea legata alla preparazione di un nuovo programma di produzione su larga scala e non inciderà sull’occupazione complessiva. Nel 2024, secondo il portavoce Michal Nič, l’azienda automobilistica tornerà alla produzione su tre turni e, dopo aver aumentato il volume di produzione, su quattro turni di lavoro.

Stellantis ha annunciato alcuni importanti cambiamenti nel suo stabilimento di Trnava che entreranno in vigore dall’1 ottobre

“L’intensità dei lavori sul nuovo progetto sta aumentando e lo stabilimento di Trnava dovrà liberare capacità produttiva per le attività legate al progetto. L’inizio graduale della produzione del nuovo programma di produzione è previsto per l’inizio del 2024 “, ha inoltre dichiarato Michal Nič. Ha aggiunto che gran parte del nuovo programma di produzione riguarderà veicoli completamente elettrici. Ricordiamo inoltre che Stellantis ha annullato il turno del fine settimana dal 1 aprile di quest’anno, anche per la preparazione di un nuovo programma di produzione.

Insieme ai sindacati, il gruppo automobilistico ha concordato norme sulla flessibilità dell’orario di lavoro nel funzionamento su due turni e allo stesso tempo misure salariali straordinarie che vanno oltre l’ambito del contratto collettivo in vigore. Tra queste figurano un bonus straordinario di 400 euro per i dipendenti su due turni, il pagamento anticipato della terza parte della quota di utile (617 euro su un totale di 1.384 euro corrisposti nel 2023), l’applicazione di un aumento salariale generale di 40 euro da 1 gennaio 2024, ovvero 3 mesi prima di quanto concordato nel contratto collettivo. Verranno mantenute anche altre agevolazioni come la 13a di stipendio o la quota di utile.

Allo stesso tempo, secondo le informazioni della casa automobilistica, dal 1° settembre il datore di lavoro modificherà le classi tariffarie di alcuni lavoratori qualificati, il che comporterà un aumento salariale individuale per oltre 350 dipendenti. Ricordiamo infine che Stellantis a Trnava ha prodotto 136.023 veicoli nei primi sei mesi di quest’anno. Il suo attuale programma di produzione comprende la Citroen C3, la Peugeot 208 e la versione elettrica della Peugeot 208. Nel 2023 prevede di produrre circa 271.000 veicoli.