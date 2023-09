Stellantis, alla Camera opposizione contro il governo: “State difendendo una multinazionale che non paga le tasse in Italia”

La questione relativa a Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha scatenato ieri una polemica alla Camera dei deputati, dove si è discusso del piano di lavoro per l’Italia e degli incentivi pubblici al settore. Alcuni parlamentari di opposizione hanno accusato il governo e la maggioranza di difendere una multinazionale che non paga le tasse in Italia e che non garantisce gli investimenti e l’occupazione nei suoi stabilimenti italiani.

La polemica è nata dopo l’intervento del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, che ha annunciato che entro un mese si terrà un tavolo con Stellantis per definire il piano di lavoro per l’Italia. Urso ha dichiarato che il governo è in contatto costante con il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares e che il confronto è costruttivo e positivo. Urso ha anche detto che il piano di lavoro sarà in linea con gli obiettivi del governo e dell’Unione europea, che prevedono una transizione verso la mobilità elettrica e sostenibile.

Ha questo punto si è registrato l’intervento del deputato Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra che ha criticato aspramente il governo e lo ha accusato di sostenere una multinazionale che non ha nessun legame con l’Italia e che non paga le tasse nel nostro paese. Ha ricordato infatti che Stellantis ha la sua sede legale in Olanda, la sua sede fiscale in Gran Bretagna e la sua sede operativa in Francia. Hanno anche denunciato il fatto che il gruppo automobilistico ha ricevuto negli anni oltre 6 miliardi di euro di incentivi pubblici dallo Stato italiano, senza rispettare gli impegni presi in materia di investimenti, produzione e occupazione. Il deputato si chiede anche come mai Stellantis nel frattempo progetti nuove fabbriche in Nord Africa.

In precedenza il Ministro Urso aveva ribadito che gli incontri con il gruppo stanno continuando proficuamente e presto si arriverà ad un accordo vero e proprio. Entro un mese sarà annunciato il nuovo piano per il rilancio dell’industria auto in Italia con l’obiettivo di riportare la produzione ad almeno 1 milione di auto all’anno. Siamo convinti però che le polemiche in Parlamento continueranno per molto tempo.