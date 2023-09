Stellantis France conferma la propria leadership di mercato

Alla fine di agosto, Stellantis France ha confermato ancora una volta la sua posizione di leader e ha amplificato la sua crescita sul mercato francese. Pertanto, la sua penetrazione PC+LCV nel corso del mese è aumentata di 2,9 punti rispetto a luglio attestandosi al 31,6% e di 0,6 punti rispetto al totale di 7 mesi . Nel mese di agosto crescono tutti i marchi di ‘Stellantis France’ (PC + LCV).

Stellantis leader in Francia anche ad agosto: forte crescita dei veicoli commerciali leggeri nel mese, superiore al mercato

“Vorrei rendere omaggio al fortissimo coinvolgimento dei team francesi, della rete, del management regionale, dei marchi, nonché all’immenso supporto dei team logistici e industriali di Stellantis. Le nostre gamme ricche e complementari ci permettono di rispondere alle richieste dei clienti, offrendo loro il giusto prodotto e la giusta offerta. La prova: tutti i nostri marchi stanno facendo progressi. Questo risultato è il risultato di un lavoro collettivo incentrato sulle esigenze dei consumatori. La nostra energia è ora concentrata sul mese di settembre con nuovi prodotti, in particolare nel settore elettrico, e con nuovi eventi commerciali per continuare questa buona dinamica in termini di quota di mercato alla fine dell’anno” confida Christophe Musy, Direttore di Stellantis Francia.

Ad agosto i marchi Premium di Stellantis confermano la loro attrattività sui clienti con una crescita superiore al mercato: +35% per Alfa Romeo e +66% per DS Automobiles. Jeep, da parte sua, è cresciuta del 77% anche nel mercato delle autovetture grazie alla crescita costante di tutti i prodotti della gamma. In un mercato dei veicoli commerciali leggeri molto dinamico (+17,5% nel mese contro il +6,8% cumulato), Stellantis ha registrato una forte crescita , +27,7%, ovvero 10 punti in più rispetto al mercato , che le ha permesso di raggiungere una penetrazione del

44,5% nel mese, in crescita rispetto allo scorso anno e ai 7 mesi cumulativi. Nel mese o cumulativamente, Stellantis è il numero 1 in termini di vendite di modelli elettrici, ovvero una penetrazione del 26,4% nel mese e del 27,7% cumulativamente.

Ad agosto i marchi Peugeot e Fiat si posizionano nella top 5 delle vendite 100% elettriche (rispettivamente 2 ° e 4 ° ). In termini di modelli, anche Peugeot e208 e Fiat 500e rientrano nella top 5 dei BEV più venduti (mese e cumulativo PC+LCV). Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri elettrici , in un mercato in forte crescita (+54,9%), Stellantis rimane leader con una penetrazione del 51,3% nel mese e del 47,3% nel totale (VUL BEV). Peugeot e208, Peugeot ePartner e Citroën eBerlingo occupano rispettivamente il 1°, 2° e 4° posto nel mercato.